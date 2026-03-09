إقالة كريسبو من تدريب ساو باولو

أعلن نادي ساو باولو البرازيلي يوم الاثنين إقالة مدربه الأرجنتيني هيرنان كريسبو.

وذلك بعدما فشل الفريق في تحقيق الفوز في المباريات الخمسة الأخيرة بالدوري.

كريسبو سيغادر النادي رفقة طاقمه بالكامل.

وحقق كريسبو لقب بطولة باوليستا 2021، وشغل المنصب للمرة الثانية في يوليو 2025. منذ ذلك الحين، قاد الفريق في 46 مباراة، محققًا 21 فوزًا، و7 تعادلات، و18 هزيمة.

وبجمع فترتيه مع النادي، بلغ إجمالي المباريات تحت قيادته 99 مباراة، منها 45 فوزًا، و26 تعادلًا، و28 هزيمة.

في يونيو، أعلن نادي ساو باولو تعيين الأرجنتيني هيرنان كريسبو مدربا للفريق.

وقتها وقع كريسبو على عقد مع ساو باولو لمدة موسم ونصف حتى نهاية عام 2026.

قبل العودة إلى ساو باولو تولى كريسبو تدريب العين الإماراتي لفترة استمرت منذ نوفمبر 2023 وحتى نوفمبر 2024.

ولعب العين 48 مباراة تحت قيادة كريسبو خلالهم فاز الفريق في 24 مباراة وخسر 18 وتعادل في 6 مباريات.

وقاد كريسبو العين للتتويج بدوري أبطال آسيا.