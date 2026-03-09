تشكيل الأهلي – عودة الشناوي لحراسة المرمى.. وبنشرقي أساسي أمام طلائع الجيش

الإثنين، 09 مارس 2026 - 20:16

كتب : حسام نور الدين

الأهلي - الزمالك - محمد الشناوي

عاد محمد الشناوي قائد الأهلي لحراسة مرمى فريقه أمام طلائع الجيش في الدوري.

ويلعب الأهلي ضد طلائع الجيش في المباراة المؤجلة من الجولة 15 للدوري المصري والتي تقام على استاد الكلية الحربية.

وشهد تشكيل الأهلي عودة أشرف بنشرقي للتشكيل الأساسي، بدلا من أحمد سيد "زيزو" الذي يجلس على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل الأهلي كالآتي:

المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني – ياسر إبراهيم – هادي رياض – يوسف بلعمري

الوسط: مروان عطية – أليو ديانج – إمام عاشور

الهجوم: أشرف بنشرقي – مروان عثمان - تريزيجيه

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

مصطفى شوبير – أحمد رمضان – محمد علي بن رمضان – محمد شريف – حسين الشحات – أحمد عيد – زيزو – طاهر محمد – أحمد نبيل "كوكا"

ويحتل الأهلي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 3 نقاط، ويأتي طلائع الجيش في المركز الـ16 برصيد 19 نقطة.

محمد الشناوي الأهلي طلائع الجيش
