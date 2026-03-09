نيمار ضمن قائمة البرازيل الأولية لمواجهتي فرنسا وكرواتيا

يتواجد نيمار دا سيلفا ضمن القائمة الأولية لمنتخب البرازيل من أجل مواجهتي فرنسا وكرواتيا وديا هذا الشهر، حسبما ذكرت شبكة جلوبو سبورتي.

وأوضح التقرير أنه تم إدراج نيمار في القائمة الأولية لمنتخب منتخب البرازيل، مع استمرار متابعته عن قرب من قبل الجهاز الفني للمنتخب البرازيلي.

وأضاف التقرير أن كارلو أنشيلوتي مدرب السليساو سيسافر لمتابعة مباراة سانتوس وميراسول المقبلة لكن نيمار سيغيب عنها بسبب إجهاد عضلي.

ولفت التقرير إلى أن وجود نيمار في القائمة الأولية لا يضمن استدعاءه النهائي للمباراتين اللتين ستقامان يومي 26 و31 من هذا الشهر في الولايات المتحدة.

إذ سيتم إعلان القائمة النهائية يوم الاثنين 16 مارس.

وكان مهاجم سانتوس قد ظهر سابقًا في قائمة أولية أخرى أعدها المدرب كارلو أنشيلوتي، لكنه لم يُستدعَ بعد من قبل المدرب الإيطالي.

ولم يشارك نيمار مع المنتخب منذ أكتوبر 2023 عندما تعرض لإصابة الرباط الصليبي أمام أوروجواي في تصفيات كأس العالم.

تزايدت فرص نجم برشلونة السابق في الانضمام لمنتخب بلاده مع إصابة رودريجو مهاجم ريال مدريد بقطع في الرباط الصليبي قبل أيام.