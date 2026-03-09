ياسر إبراهيم يكشف أكثر مهاجم يخشاه من الزمالك.. ومدافع يتمنى اللعب بجواره

كشف ياسر إبراهيم مدافع الأهلي عن أكثر مهاجم يخشاه في صفوف الزمالك، ومن هو المدافع الذي يتمنى اللعب بجواره.

وحل ياسر إبراهيم ضيفا في برنامج رامز ليفل الوحش عبر قناة MBC مصر يوم الاثنين.

وقال ياسر أثناء الحلقة: "أكثر مهاجم أخشاه في فريق الزمالك؟ سيف الدين الجزيري".

وتابع "دفاع الأهلي تأثر أكثر برحيل من؟ محمد عبد المنعم أم رامي ربيعة؟ محمد عبد المنعم".

وواصل "الحارس الذي أشعر معه بأمان أكثر؟ محمد الشناوي أم مصطفى شوبير؟ محمد الشناوي".

ويتناوب الشناوي وشوبير حراسة مرمى الأهلي هذا الموسم.

واستمر "مدافع أتمنى أن يلعب بجواري في الأهلي؟ محمود الونش أم حسام عبد المجيد؟ حسام عبد المجيد لأنه أصغر سنا".

وأوضح ياسر الفارق بين التواجد في الأهلي أو في الزمالك قائلا "في الأهلي تريد أن تتوج بكل البطولات".

ولعب ياسر إبراهيم بقميص الزمالك لمدة عامين.

وأكمل "مارسيلو كولر رحل من الأهلي لأن العلاقة بينه واللاعبين لم تكن في أفضل حالاتها".

وأتم سبب الشجار مع ليونيل ميسي في لقاء إنتر ميامي؟ الكرة كانت معنا وتعرّض مروان عطية لشد عضلي، وكان من المفترض إيقاف اللعب، لكن فريق إنتر ميامي استمر في الهجوم، وهو ما استفزّني، وحدث الصدام مع ميسي فحاولت استفزازه بالإشارة إلى قصر قامته".