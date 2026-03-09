ياسر إبراهيم يكشف أكثر مهاجم يخشاه من الزمالك.. ومدافع يتمنى اللعب بجواره

الإثنين، 09 مارس 2026 - 18:52

كتب : FilGoal

ياسر إبراهيم - الأهلي

كشف ياسر إبراهيم مدافع الأهلي عن أكثر مهاجم يخشاه في صفوف الزمالك، ومن هو المدافع الذي يتمنى اللعب بجواره.

وحل ياسر إبراهيم ضيفا في برنامج رامز ليفل الوحش عبر قناة MBC مصر يوم الاثنين.

وقال ياسر أثناء الحلقة: "أكثر مهاجم أخشاه في فريق الزمالك؟ سيف الدين الجزيري".

أخبار متعلقة:
مدرب الترجي: نريد أن نظهر قوتنا أمام الأهلي منذ الدقيقة الأولى الترجي يستعيد حارسه قبل مواجهة الأهلي كهربا: لازلت عند وعدي بتواجد إنبي في مجموعة المنافسة على اللقب.. وهذا مصير مستقبلي الشريعي: إنبي لا يستهدف التواجد في مجموعة المنافسة على لقب الدوري

وتابع "دفاع الأهلي تأثر أكثر برحيل من؟ محمد عبد المنعم أم رامي ربيعة؟ محمد عبد المنعم".

وواصل "الحارس الذي أشعر معه بأمان أكثر؟ محمد الشناوي أم مصطفى شوبير؟ محمد الشناوي".

ويتناوب الشناوي وشوبير حراسة مرمى الأهلي هذا الموسم.

واستمر "مدافع أتمنى أن يلعب بجواري في الأهلي؟ محمود الونش أم حسام عبد المجيد؟ حسام عبد المجيد لأنه أصغر سنا".

وأوضح ياسر الفارق بين التواجد في الأهلي أو في الزمالك قائلا "في الأهلي تريد أن تتوج بكل البطولات".

ولعب ياسر إبراهيم بقميص الزمالك لمدة عامين.

وأكمل "مارسيلو كولر رحل من الأهلي لأن العلاقة بينه واللاعبين لم تكن في أفضل حالاتها".

وأتم سبب الشجار مع ليونيل ميسي في لقاء إنتر ميامي؟ الكرة كانت معنا وتعرّض مروان عطية لشد عضلي، وكان من المفترض إيقاف اللعب، لكن فريق إنتر ميامي استمر في الهجوم، وهو ما استفزّني، وحدث الصدام مع ميسي فحاولت استفزازه بالإشارة إلى قصر قامته".

Image

ياسر إبراهيم حسام عبد المجيد سيف الدين الجزيري محمد الشناوي مصطفى شوبير
نرشح لكم
بسبب مواجهة الأهلي.. تأجيل لقاء الترجي في كأس تونس مدرب الترجي: نريد أن نظهر قوتنا أمام الأهلي منذ الدقيقة الأولى الترجي يستعيد حارسه قبل مواجهة الأهلي خدمة في الجول - طرح تذاكر مواجهة المصري ضد شباب بلوزداد في الكونفدرالية كهربا: لازلت عند وعدي بتواجد إنبي في مجموعة المنافسة على اللقب.. وهذا مصير مستقبلي الشريعي: إنبي لا يستهدف التواجد في مجموعة المنافسة على لقب الدوري مواعيد الإثنين 9 مارس 2026.. الأهلي ضد الطلائع وبيراميدز أمام البنك حازم إمام يكشف تفاصيل جلسة ممدوح عباس مع أعضاء مجلس إدارة الزمالك
أخر الأخبار
بسبب مواجهة الأهلي.. تأجيل لقاء الترجي في كأس تونس 13 دقيقة | الكرة الإفريقية
نيمار ضمن قائمة البرازيل الأولية لمواجهتي فرنسا وكرواتيا 34 دقيقة | أمريكا
ياسر إبراهيم يكشف أكثر مهاجم يخشاه من الزمالك.. ومدافع يتمنى اللعب بجواره ساعة | الدوري المصري
مدرب الترجي: نريد أن نظهر قوتنا أمام الأهلي منذ الدقيقة الأولى ساعة | الكرة الإفريقية
رودري يفسر تصريحاته التي تسببت في غرامة 80 ألف جنيه استرليني 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
فيرتز يكشف نصيحة محمد صلاح له 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
بايرن يستعيد ألفونسو ديفيز قبل لقاء أتالانتا 3 ساعة | دوري أبطال أوروبا
تقرير: مبابي يغيب أمام سيتي.. وشكوك حول مشاركته أمام إلتشي 3 ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 حرمان من الجمهور وغرامة مالية.. الأهلي يعلن عقوبات مباراة الجيش الملكي 2 ترامب لـ ميسي: نحن نحتفل بالأبطال.. وتعادلتم مع أفضل نادٍ في مصر 3 طبيب الأهلي يوضح تشخيص إصابة كريم فؤاد 4 الأهلي يعلن تفاصيل إصابة كريم فؤاد.. ودور الخبير الألماني
/articles/524880/ياسر-إبراهيم-يكشف-أكثر-مهاجم-يخشاه-من-الزمالك-ومدافع-يتمنى-اللعب-بجواره