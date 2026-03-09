بايرن يستعيد ألفونسو ديفيز قبل لقاء أتالانتا
الإثنين، 09 مارس 2026 - 16:58
كتب : FilGoal
استعاد فريق بايرن ميونيخ مدافعه ألفونسو ديفيز بعد تعافيه من الإصابة.
وغاب ديفيز منذ أكثر من أسبوعين بسبب الإصابة بتمزق في العضلة الخلفية.
وتواجد اسم ألفونسو ديفيز في قائمة الفريق المغادرة لمواجهة أتالانتا في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء.
كما تواجد هاري كين هداف الفريق الذي تعافى من الإصابة التي أبعدته عن المباراة الأخيرة ضد بوروسيا مونشنجلادباخ.
حين أصيب ديفيز كشفت صحيفة بيلد الألمانية أن اللاعب سيغيب لمدة تتراوح بين 3 لـ4 أسابيع عن الملاعب.
يعتبر الكندي ألفونسو ديفيز صاحب سجل سيء بالإصابات مع بايرن ميونيخ، حيث غاب 8 أشهر عن الفريق بعدما تعرض لقطع في الرباط الصليبي، وعاد مع نهاية الدور الأول للمشاركة من جديد.
وشارك مع بايرن ميونيخ الموسم الحالي في 12 مباراة.
