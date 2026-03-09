تقرير: مبابي يغيب أمام سيتي.. وشكوك حول مشاركته أمام إلتشي

تأكد غياب كيليان مبابي هداف ريال مدريد عن لقاء مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا بسبب عدم تعافيه من الإصابة، حسب إذاعة أوندا سيرو.

ويعاني النجم الفرنسي من إصابة مزعجة في الركبة أبعدته عن المباريات الأخيرة لريال مدريد.

وذكر التقرير أن مبابي لن يشارك ضد مانشستر سيتي في ذهاب الدور الـ 16 في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء.

وأضاف أن هناك شكوك كبيرة حول مشاركته أمام إلتشي في الدوري الإسباني يوم السبت.

اللاعب الفرنسي سيجري فحوصات طبية باستمرار لمعرفة إمكانية مشاركته في لقاء الإياب.

وخاض اللاعب مع ريال مدريد الموسم الحالي في 33 مباراة مسجلا 38 هدفا وصنع 6 آخرين.

ويتصدر النجم الفرنسي ترتيب الهدافين في دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني.

