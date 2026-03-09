هاري كين جاهز لمواجهة أتالانتا

تعافى هاري كين هداف بايرن ميونيخ من إصابته وأصبح جاهزا للعودة للمشاركة مع فريقه.

وغاب هاري كين عن أول مباراة له في الدوري الألماني هذا الموسم يوم الجمعة أمام بوروسيا مونشنجلادباخ بسبب الإصابة.

وذكرت جريدة بيلد في أن كين تعافى من إصابته في عضلة السمانة، وتدرّب يوم الاثنين دون أي مشاكل.

ومن المتوقع أن يكون متاحا لمواجهة أتالانتا يوم الثلاثاء، حسب التقرير.

وشارك كين البالغ من العمر 32 عاما في جميع مباريات الدوري الـ24 خلال موسم 2025-2026.

ويتصدر الدولي الإنجليزي قائمة هدافي الدوري الألماني برصيد 30 هدفاً.

رصيد كين من الأهداف مع ناديه بلغ 45 هدفاً في جميع المسابقات هذا الموسم.

ويتصدر بايرن جدول الترتيب بفارق 11 نقطة عن صاحب المركز الثاني بوروسيا دورتموند.

