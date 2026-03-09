قائمة ليفربول - غياب أليسون وتواجد صلاح في مواجهة جالاتا سراي

الإثنين، 09 مارس 2026 - 15:58

كتب : FilGoal

ليفربول - كريستال بالاس - أليسون

يغيب أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول، عن مواجهة جالاتا سراي التركي.

ويستعد ليفربول لمواجهة جالاتا سراي في ذهاب دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

كما استمر غياب إيزاك، وكونور برادلي بسبب الإصابة.

أخبار متعلقة:
والد ماك أليستر يكشف حقيقة مفاوضات ليفربول معه لتجديد عقده تقرير: ليفربول يتواصل مع موسى ديابي تحسبا لرحيل محمد صلاح تعرف على حكم مباراة ليفربول وجالاتا سراي في أبطال أوروبا

وجاءت قائمة ليفربول كالتالي:

حراسة المرمى: مامارداشفيلي - فريدي وودمان - كورنيل ميسكيور

الدفاع: جيريمي فريمبونج - جو جوميز - فيرجيل فان ديك - إبراهيما كوناتي - ميلوش كيركيز - أندرو روبرتسون - أمارا ناللو

الوسط: ريان جرافنبرخ - فلوريان فيرتز - دومينيك سوبوسلاي - أليكسيس ماك أليستر - كورتيس جونز - تري نيوني - كيران موريسون

الهجوم: ريو نجوموها - محمد صلاح - كودي جاكبو - هوجو إيكيتيكي

وغاب أليسون في وقت سابق هذا الموسم خلال شهر أكتوبر ونوفمبر، لغيب عن مواجهات آينتراخت فرانكفورت، وريال مدريد، وأيندهوفن في مرحلة الدوري.

وسافر فريق ليفربول بعد ظهر اليوم في طريقه إلى تركيا، بعد خوض حصة تدريبية صباحية.

ويستضيف جالاتا سراي منافسه ليفربول الساعة الثامنة إلا الربع مساء الثلاثاء، على ملعب رامس بارك في تركيا.

وتأهل جالاتا سراي إلى الدور ثمن النهائي بعد تجاوز عقبة يوفنتوس في الملحق المؤهل لدور الـ 16.

فيما تأهل ليفربول مباشرة لدور الـ 16 بعدما احتل المركز الثالث في مرحلة الدوري خلف أرسنال وبايرن ميونيخ.

جالاتا سراي ليفربول محمد صلاح أليسون
نرشح لكم
بايرن يستعيد ألفونسو ديفيز قبل لقاء أتالانتا تقرير: مبابي يغيب أمام سيتي.. وشكوك حول مشاركته أمام إلتشي هاري كين جاهز لمواجهة أتالانتا قبل مواجهة مانشستر سيتي.. ريال مدريد يعلن إصابة كاريراس شهد على تتويج المغرب.. حكم إيطالي يدير مواجهة ريال مدريد أمام مانشستر سيتي "كسر رقم كاراجر".. صلاح ينتظر تحقيق رقمين تاريخيين في دوري أبطال أوروبا قائمة برشلونة - استدعاء جافي لدعم البلوجرانا أمام نيوكاسل.. وجاهزية بيرنال تعرف على حكم مباراة ليفربول وجالاتا سراي في أبطال أوروبا
أخر الأخبار
بايرن يستعيد ألفونسو ديفيز قبل لقاء أتالانتا دقيقة | دوري أبطال أوروبا
تقرير: مبابي يغيب أمام سيتي.. وشكوك حول مشاركته أمام إلتشي 17 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
بسبب تصريحاته ضد التحكيم.. تغريم ردردي 80 ألف جنيه استرليني 37 دقيقة | الدوري الإنجليزي
هاري كين جاهز لمواجهة أتالانتا 57 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
قائمة ليفربول - غياب أليسون وتواجد صلاح في مواجهة جالاتا سراي ساعة | دوري أبطال أوروبا
تقرير: ألونسو يتوصل لاتفاق لتدريب فريقه السابق بداية من الموسم المقبل ساعة | الدوري الإنجليزي
الترجي يستعيد حارسه قبل مواجهة الأهلي ساعة | الكرة الإفريقية
قبل مواجهة مانشستر سيتي.. ريال مدريد يعلن إصابة كاريراس ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 حرمان من الجمهور وغرامة مالية.. الأهلي يعلن عقوبات مباراة الجيش الملكي 2 ترامب لـ ميسي: نحن نحتفل بالأبطال.. وتعادلتم مع أفضل نادٍ في مصر 3 طبيب الأهلي يوضح تشخيص إصابة كريم فؤاد 4 الأهلي يعلن تفاصيل إصابة كريم فؤاد.. ودور الخبير الألماني
/articles/524872/قائمة-ليفربول-غياب-أليسون-وتواجد-صلاح-في-مواجهة-جالاتا-سراي