قائمة ليفربول - غياب أليسون وتواجد صلاح في مواجهة جالاتا سراي

يغيب أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول، عن مواجهة جالاتا سراي التركي.

ويستعد ليفربول لمواجهة جالاتا سراي في ذهاب دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

كما استمر غياب إيزاك، وكونور برادلي بسبب الإصابة.

وجاءت قائمة ليفربول كالتالي:

حراسة المرمى: مامارداشفيلي - فريدي وودمان - كورنيل ميسكيور

الدفاع: جيريمي فريمبونج - جو جوميز - فيرجيل فان ديك - إبراهيما كوناتي - ميلوش كيركيز - أندرو روبرتسون - أمارا ناللو

الوسط: ريان جرافنبرخ - فلوريان فيرتز - دومينيك سوبوسلاي - أليكسيس ماك أليستر - كورتيس جونز - تري نيوني - كيران موريسون

الهجوم: ريو نجوموها - محمد صلاح - كودي جاكبو - هوجو إيكيتيكي

وغاب أليسون في وقت سابق هذا الموسم خلال شهر أكتوبر ونوفمبر، لغيب عن مواجهات آينتراخت فرانكفورت، وريال مدريد، وأيندهوفن في مرحلة الدوري.

وسافر فريق ليفربول بعد ظهر اليوم في طريقه إلى تركيا، بعد خوض حصة تدريبية صباحية.

ويستضيف جالاتا سراي منافسه ليفربول الساعة الثامنة إلا الربع مساء الثلاثاء، على ملعب رامس بارك في تركيا.

وتأهل جالاتا سراي إلى الدور ثمن النهائي بعد تجاوز عقبة يوفنتوس في الملحق المؤهل لدور الـ 16.

فيما تأهل ليفربول مباشرة لدور الـ 16 بعدما احتل المركز الثالث في مرحلة الدوري خلف أرسنال وبايرن ميونيخ.