قبل مواجهة مانشستر سيتي.. ريال مدريد يعلن إصابة كاريراس

أعلن نادي ريال مدريد إصابة الإسباني ألفارو كاريراس ظهير أيسر الفريق.

وكشف ريال مدريد عبر موقعه الرسمي "بعد إجراء الفحوصات الطبية للاعبنا ألفارو كاريراس من قبل الفريق الطبي لريال مدريد، تم تشخيص إصابته بإصابة عضلية في ربلة ساقه اليمنى (عضلة السمانة اليمنى) وسيتم متابعة تعافيه."

ويستعد ريال مدريد لمواجهة مانشستر سيتي، في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

وتقام المباراة على ملعب سانتياجو برنابيو في تمام العاشرة مساء الأربعاء.

وسيغيب كاريراس عن مواجهة ريال مدريد أمام مانشستر سيتي، فيما يتم الكشف عن مدة غيابه المتوقعة.

وانضم كاريراس إلى ريال مدريد مطلع الموسم الجاري قادما من بنفيكا البرتغالي.

كايراس صاحب الـ 22 عاما، لعب هذا الموسم 34 مباراة في كافة البطولات، سجل هدفين وصنع مثلهما.

وتواجد كاريراس في كافة مباريات ريال مدريد بدوري الأبطال هذا الموسم، باستثناء مباراتي كايرات ألماتي في الجولة الثانية لحساب مرحلة الدوري.

وكذلك تغيب عن مباراة موناكو بسبب تراكم البطاقات.

وشارك كاريراس أساسيا في مباراتي بنفيكا بملحق دور الـ16.

وحقق الملكي الفوز ذهابا على ملعب النور بهدف نظيف، قبل تكرار الفوز إيابا على ملعب سانتياجو برنابيو بهدفين لهدف.