كرة طائرة - الكشف عن نتيجة قرعة ثمن نهائي كأس مصر للرجال
الإثنين، 09 مارس 2026 - 15:07
كتب : FilGoal
أجرى الاتحاد المصري للكرة الطائرة مراسم قرعة ثمن نهائي كأس مصر للرجال.
وتقام مباريات ثمن نهائي كأس مصر للرجال يوم 31 مارس الجاري.
وأسفرت عن مواجهة الأهلي ضد دلفي، بينما يلعب الزمالك أمام الترسانة.
وكان الأهلي حامل لقب النسخة الماضية.
وجاءت مباريات ثمن النهائي كالآتي:
الأهلي × دلفي - صالة الأهلي
الزهور × سبورتنج - صالة الزهور
القناة × الجزيرة - صالة القناة
وادي دجلة × الاتحاد السكندري - المركز الأولمبي بالمعادي
بتروجت × هليوبوليس - أكاديمية الشرطة بالعباسية
مصر للبترول × سموحة - صالة للبترول
طلائع الجيش × الطيران - صالة الجيش
الزمالك × الترسانة - صالة الفتيات بالعجوزة
وتوج الأهلي بلقب بطولتي دوري المرتبط والسوبر المصري هذا الموسم.
وتقام منافسات الدور النهائي من الدوري بالفترة الحالية.
نرشح لكم
كرة طائرة - انتصار سيدات الأهلي والزمالك في بداية الدور النهائي للدوري المصري كرة طائرة - الأهلي والزمالك ينتصران في افتتاح المرحلة الترتيبية لدوري المحترفين كرة طائرة - مهلة للزمالك لسداد رسوم قيد الروسي ديمتري كرة طائرة - الكشف عن مواعيد كأس مصر للسيدات حتى النهائي كرة طائرة – الإعلان عن مواعيد الدور النهائي من الدوري المصري للرجال كرة طائرة - الاتحاد والجزيرة يكملان عقد المتأهلين إلى الدور النهائي من الدوري كرة طائرة - مقتل 20 لاعبة في إيران نتيجة القصف الجوي كرة طائرة - إيقاف ياكوفليف لاعب الزمالك لنهاية الموسم بسبب عدم دفع رسوم قيده