كرة طائرة - الكشف عن نتيجة قرعة ثمن نهائي كأس مصر للرجال

الإثنين، 09 مارس 2026 - 15:07

كتب : FilGoal

الأهلي ضد الزمالك - كرة طائرة

أجرى الاتحاد المصري للكرة الطائرة مراسم قرعة ثمن نهائي كأس مصر للرجال.

وتقام مباريات ثمن نهائي كأس مصر للرجال يوم 31 مارس الجاري.

وأسفرت عن مواجهة الأهلي ضد دلفي، بينما يلعب الزمالك أمام الترسانة.

أخبار متعلقة:
كرة طائرة - الأهلي والزمالك ينتصران في افتتاح المرحلة الترتيبية لدوري المحترفين كرة طائرة - انتصار سيدات الأهلي والزمالك في بداية الدور النهائي للدوري المصري تأجيل مباراة في الدوري السعودي بسبب إلغاء رحلة طيران كرة طائرة - مهلة للزمالك لسداد رسوم قيد الروسي ديمتري

وكان الأهلي حامل لقب النسخة الماضية.

وجاءت مباريات ثمن النهائي كالآتي:

الأهلي × دلفي - صالة الأهلي

الزهور × سبورتنج - صالة الزهور

القناة × الجزيرة - صالة القناة

وادي دجلة × الاتحاد السكندري - المركز الأولمبي بالمعادي

بتروجت × هليوبوليس - أكاديمية الشرطة بالعباسية

مصر للبترول × سموحة - صالة للبترول

طلائع الجيش × الطيران - صالة الجيش

الزمالك × الترسانة - صالة الفتيات بالعجوزة

وتوج الأهلي بلقب بطولتي دوري المرتبط والسوبر المصري هذا الموسم.

وتقام منافسات الدور النهائي من الدوري بالفترة الحالية.

الأهلي الزمالك كرة طائرة
نرشح لكم
كرة طائرة - انتصار سيدات الأهلي والزمالك في بداية الدور النهائي للدوري المصري كرة طائرة - الأهلي والزمالك ينتصران في افتتاح المرحلة الترتيبية لدوري المحترفين كرة طائرة - مهلة للزمالك لسداد رسوم قيد الروسي ديمتري كرة طائرة - الكشف عن مواعيد كأس مصر للسيدات حتى النهائي كرة طائرة – الإعلان عن مواعيد الدور النهائي من الدوري المصري للرجال كرة طائرة - الاتحاد والجزيرة يكملان عقد المتأهلين إلى الدور النهائي من الدوري كرة طائرة - مقتل 20 لاعبة في إيران نتيجة القصف الجوي كرة طائرة - إيقاف ياكوفليف لاعب الزمالك لنهاية الموسم بسبب عدم دفع رسوم قيده
أخر الأخبار
خدمة في الجول - طرح تذاكر مواجهة المصري ضد شباب بلوزداد في الكونفدرالية 5 دقيقة | الكرة الإفريقية
كرة طائرة - الكشف عن نتيجة قرعة ثمن نهائي كأس مصر للرجال 26 دقيقة | كرة طائرة
النادي الأكثر ارتباطا بالسينما.. ذا أثلتيك: أتلتيكو مدريد يروج لفيلم مقتبس من "بيكي بلايندرز" 34 دقيقة | الدوري الإسباني
أكانجي: لم نقدم ما يكفي أمام ميلان.. والأمر مختلف عن الهزيمة الأولى 55 دقيقة | الكرة الأوروبية
شهد على تتويج المغرب.. حكم إيطالي يدير مواجهة ريال مدريد أمام مانشستر سيتي ساعة | دوري أبطال أوروبا
لابورتا: تصريحات تشافي أشعرتني بالألم.. وميسي فضّل الذهاب إلى ميامي 2 ساعة | الدوري الإسباني
مودريتش: ميلان كان سينافس إنتر على الصدارة لو انتصرنا بالمباريات الصغيرة 2 ساعة | الكرة الأوروبية
رينارد: طلبت إعارة اللاعبين السعوديين وسأضم قائمتين للمونديال.. وهذا سبب مواجهة مصر 2 ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 حرمان من الجمهور وغرامة مالية.. الأهلي يعلن عقوبات مباراة الجيش الملكي 2 ترامب لـ ميسي: نحن نحتفل بالأبطال.. وتعادلتم مع أفضل نادٍ في مصر 3 طبيب الأهلي يوضح تشخيص إصابة كريم فؤاد 4 الأهلي يعلن تفاصيل إصابة كريم فؤاد.. ودور الخبير الألماني
/articles/524867/كرة-طائرة-الكشف-عن-نتيجة-قرعة-ثمن-نهائي-كأس-مصر-للرجال