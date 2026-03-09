كرة طائرة - الكشف عن نتيجة قرعة ثمن نهائي كأس مصر للرجال

أجرى الاتحاد المصري للكرة الطائرة مراسم قرعة ثمن نهائي كأس مصر للرجال.

وتقام مباريات ثمن نهائي كأس مصر للرجال يوم 31 مارس الجاري.

وأسفرت عن مواجهة الأهلي ضد دلفي، بينما يلعب الزمالك أمام الترسانة.

وكان الأهلي حامل لقب النسخة الماضية.

وجاءت مباريات ثمن النهائي كالآتي:

الأهلي × دلفي - صالة الأهلي

الزهور × سبورتنج - صالة الزهور

القناة × الجزيرة - صالة القناة

وادي دجلة × الاتحاد السكندري - المركز الأولمبي بالمعادي

بتروجت × هليوبوليس - أكاديمية الشرطة بالعباسية

مصر للبترول × سموحة - صالة للبترول

طلائع الجيش × الطيران - صالة الجيش

الزمالك × الترسانة - صالة الفتيات بالعجوزة

وتوج الأهلي بلقب بطولتي دوري المرتبط والسوبر المصري هذا الموسم.

وتقام منافسات الدور النهائي من الدوري بالفترة الحالية.