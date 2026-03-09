النادي الأكثر ارتباطا بالسينما.. ذا أثلتيك: أتلتيكو مدريد يروج لفيلم مقتبس من "بيكي بلايندرز"

وقع أتلتيكو مدريد اتفاقية مع نتفلكس للترويج لفيلم The Immortal Man" الرجل الخالد" والمقتبس من مسلسل Peaky Blinders.

وسيرتدي أنطوان جريزمان قبعة شخصية الشهيرة في المسلسل للممثل كيليان مورفي.

وسيكون الفيلم متاحا لمشاهدته ابتداءً من 20 مارس.

ووفقا للاتفاقية سيقوم النادي بالترويج للفيلم عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما سيعرض النادي فيلم ترويجي قصير يضم لاعبي الفريق جريزمان، وخوسيه خيمينيز، والنيجيري أديمولا لوكمان، والنرويجي ألكسندر سورلوث، وقائد الفريق كوكي

وكشفت صحيفة ذا أثلتيك عن مرافقة أعضاء من مسلسل "بيكي بلايندرز" لاعبي الفريق للملعب قبل مواجهة أتلتيكو مدريد أمام خيتافي في الدوري الإسباني المقررة يوم 14 مارس على ملعب واندا ميتروبوليتانو.

كما سيتواجد ممثلين يرتدون القبعات الشهيرة في المدرجات لتوزيع الصحف والقبعات الفرنسية الشهيرة على المشجعين

وسيحصل أتلتيكو مدريد على مقابل من نتفليكس نظير استخدام ملعبه ولاعبيه وحساباته على مواقع التواصل الاجتماعي للترويج للفيلم، فيما لم يتم الإعلان عن أي تفاصيل مالية.

ويقوم مسؤولو أتلتيكو مدريد بتجريب أساليب جديدة في التسويق.

وسبق أن شارك جريزمان وكوكي وماركوس يورينتي في مبادرة يوليو الماضي، حين عملوا كطهاه ليوم واحد للتترويج لمسلسل ديزني "The Bear".

كما وقع أتلتيكو اتفاقية سابقة مع نتفلكس للتترويج لمسلسل ديزني "الجيل الجديد" حيث يلعب بطل المسلسل وهو مراهق مهووس بكرة القدم لصالح أتلتيكو مدريد، وسيعرض المسلسل في وقت لاحق هذا العام، ويتألف من 20 حلقة، وتم تصويره في الأرجنتين وإسبانيا.

ووقع أتلتيكو مدريد اتفاقية مع مشروب الطاقة ريد بول حتى 2027، وأعلن أن مشروبات الطاقة ستلعب دورا في المباريات والفعاليات الكبرى، وكذلك أبرم اتفاقية مع علامة الأزياء "ألفا تاوري" التابع لشركة ريد بول لتصميم أزياء فريقي الرجال والسيدات

كما يستضيف ملعب أتلتيكو 10 حفلات غنائية لـ "باد باني" وهو مغني راب من بورتريكو، وبالفعل نفدت تذاكر الحفل.

ذا أثلتيك كشفت، عن زيادة إيرادات أتلتيكو التجارية بأكثر من 25 % من 90 مليون يورو في موسم 2023 - 2024 إلى ما يقارب 113.5 مليون يورو في موسم 2024 - 2025، دون احتساب إيرادات الحفلات الموسيقية والفعاليات، وهي مصادر الدخل التي يسعى نادي أتلتيكو مدريد إلى تعظيمها، حيث يأمل النادي في الوصول بتلك الإيرادات إلى 500 مليون يورو هذا الموسم.

وأشارت ذا أثلتيك إلى أن أتلتيكو مرتبط دائما بعالم السينما، فرئيسه إنريكي سيريزو وهو منتج ومخرج سينمائي.

وخلال الفترة بين عامي 2003 حتى 2005 عرض أتلتيكو مدريد عدة أفلام على قمصان لاعبيه في صفقة ترويجية مع شركة كولومبيا بيكتشرز، ومن بين أبرز الأفلام التي أعلن عنها النادي على قمصانه Hellboy، و Spider-Man 2، وHitch.

ففي عام 2004 ظهر توبي ماجواير، وكيرستن دانست بطلي فيلم "سبايدر مان" وهما يرتديان قمصان أتلتيكو مدريد في العرض الأول للفيلم.

وسبق أن أقدم نادي تشيلسي على نفس الأمر في يناير 2024 في مباراة تشيلسي ضد فولام في الدوري الإنجليزي، حيث تواجد مجموعة من الرجال يرتدون سترات خضراء في أنحاء ملعب ستامفورد بريدج للتترويج لفيلم Argylle.

ونقلت ذا أثلتيك عن مصدر من الدوري الإسباني، أن أي نشاط ينظمه النادي خارج الملعب لا يندرج ضمن اختصاصات البطولة، طالما لا يؤثر على مجريات المباريات أو على بثها