أكانجي: لم نقدم ما يكفي أمام ميلان.. والأمر مختلف عن الهزيمة الأولى

الإثنين، 09 مارس 2026 - 14:38

مانويل أكانجي - إنتر

تحدث مانويل أكانجي لاعب إنتر عن خسارة فريقه أمام ميلان في دربي ميلانو بالدوري الإيطالي، مؤكدا أن أداء فريقه لم يكن بالمستوى المطلوب.

وخسر إنتر أمام ميلان بهدف دون رد في ملعب سان سيرو، ليتلقى الهزيمة الثانية أمام غريمه في الدوري هذا الموسم.

وقال أكانجي في تصريحات لشبكة CBS Sports: "أعتقد أنهم لعبوا بالطريقة التي توقعناها، حاولوا الضغط في الأمام، وإذا لم ينجح ذلك يتراجعون للخلف، وهذا ما فعلوه خاصة في الشوط الأول".

وأضاف "ارتكبنا الكثير من التمريرات الخاطئة وخسرنا العديد من الالتحامات، كما منحناهم فرصا بسهولة بسبب فقدان الكرة، ولم ندافع بشكل جيد في بعض المواقف، ولهذا خسرنا المباراة".

وتابع: "بالنسبة لي، المباراتان أمام ميلان هذا الموسم كانتا مختلفتين تماما. في المباراة الأولى سيطرنا وخلقنا العديد من الفرص وأهدرنا حتى ركلة جزاء، وكان لدينا ما يكفي للفوز".

وشدد "اليوم كان الأمر مختلفا. لم يكن أداؤنا جيدا بما يكفي. خسرنا الكثير من الكرات والالتحامات وارتكبنا أخطاء كثيرة، ولم نكن بالقدر الكافي من الشراسة في بعض اللحظات".

وتابع "لم نصنع فرصا كافية في الهجوم، حاولنا إرسال العرضيات لكن لم يحدث الكثير. ورغم ذلك كانت لدينا بعض الفرص، مثل فرصة مخيتاريان قبل الهدف مباشرة وفرص أخرى من الركنيات وربما بعض الحالات التي كان يمكن أن تكون ركلات جزاء".

واختتم تصريحاته "الأيام المقبلة لن تكون جيدة لأنك لا تكون سعيدا بعد خسارة دربي، لكن الأمر الإيجابي أننا ما زلنا متقدمين بسبع نقاط ولدينا الوقت للتعافي. المباراة المقبلة ستكون أمام أتالانتا وسنكون مستعدين ونحاول تصحيح أخطائنا".

وأصبح إستوبينيان الإكوادوري الأول الذي يسجل هدفا في دربي الغضب.

ميلانو حمراء وسوداء في الدور الأول والثاني من الدوري الموسم الجاري للمرة الأولى منذ عام 2011.

وكرر روسونيري النتيجة ذاتها لأول مرة في الدور الأول والثاني على إنتر منذ عام 2003.

وبات إنتر لسابع دربي على التوالي دون تحقيق أي فوز على ميلان.

وخلال الـ 7 مباريات، انتصر ميلان في 5 وتعادل مرتين أمام إنتر.

وبهذه النتيجة قلص ميلان الفارق مع إنتر المتصدر إلى 7 نقاط.

وارتفع رصيد ميلان للنقطة 60، بينما توقف رصيد إنتر عند النقطة 67.

ميلان إنتر أكانجي
