شهد على تتويج المغرب.. حكم إيطالي يدير مواجهة ريال مدريد أمام مانشستر سيتي

الإثنين، 09 مارس 2026 - 13:55

كتب : FilGoal

الحكم الإيطالي ماوريتسيو مارياني

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عن طاقم حكام مباراة ريال مدريد أمام مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا.

ويستقبل ريال مدريد منافسه مانشستر سيتي على ملعب سانتياجو برنابيو في تمام العاشرة مساء الأربعاء في ذهاب دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا.

واختار يويفا طاقم حكام إيطالي بقيادة ماوريتسيو مارياني لإدارة المباراة.

أخبار متعلقة:
تقرير: ريال مدريد يزاحم أرسنال لضم تونالي أس: ريال مدريد لا يفكر في ضم رودري حاليا تقرير يكشف موقف مبابي من المشاركة أمام مانشستر سيتي

وجاء طاقم الحكام كالتالي:

حكم ساحة: ماوريتسيو مارياني

مساعدان: دانييلي بيندوني - ألبرتو تيجوني

حكم رابع: ماتيو ماركيتي

حكام الفيديو: ماركو دي بيلو - دانييلي شيفي

وستكون تلك المباراة الثالثة التي يديرها الحكم ماوريتسيو مارياني صاحب الـ44 عاما، لريال مدريد في دوري الأبطال.

وسبق أن أدار مباراة ريال مدريد أمام لايبزيج في مجموعات موسم 2022 - 2023 وفاز الملكي بهدفين نظيفين.

كما أدار مباراة ليل أمام ريال مدريد في مرحلة الدوري من الموسم السابق 2024 - 2025 وانتهت المباراة بفوز بطل فرنسا بهدف نظيف.

وأدار مباراة واحدة لمانشستر سيتي أمام سبارتا براج التشيكي في الجولة الثالثة بمرحلة الدوري موسم 2024 - 2025 وانتهت بفوز بطل إنجلترا بخماسية نظيفة

وسبق أن أدار مارياني مباراة المغرب أمام الأرجنتين في نهائي كأس العالم للشباب تحت 20 سنة والذي شهد تتويج أسود أطلس بعد الفوز في النهائي 2-0.

وأدار الحكم الإيطالي هذا الموسم 5 مباريات في دوري أبطال أوروبا، وهم ليفربول أمام أتلتيكو مدريد، وباريس سان جيرمان أمام بايرن ميونيخ، ومارسيليا أمام نيوكاسل، وأولمبياكوس أمام باير ليفركوزن، وأتلتيكو مدريد أمام بودو جليمت.

وتأهل ريال مدريد لدور الـ 16 بعد عبوره الملحق أمام بنفيكا البرتغالي، فيما تأهل مانشستر سيتي مباشرة لثمن النهائي، باحتلاله المركز الثامن جدول ترتيب مرحلة الدوري.

ريال مدريد مانشستر سيتي ماوريتسيو مارياني
نرشح لكم
"كسر رقم كاراجر".. صلاح ينتظر تحقيق رقمين تاريخيين في دوري أبطال أوروبا قائمة برشلونة - استدعاء جافي لدعم البلوجرانا أمام نيوكاسل.. وجاهزية بيرنال تعرف على حكم مباراة ليفربول وجالاتا سراي في أبطال أوروبا آس: شكوك حول مشاركة كاريراس أمام مانشستر سيتي فينيسيوس: ريال مدريد لا يستسلم أبدا.. ونريد النسخة الرائعة أمام مانشتسر سيتي موندو ديبورتيفو: عقوبة كبيرة تنتظر ريال مدريد من الاتحاد الأوروبي بسبب العنصرية ماركا: مبابي يبذل كل ما في وسعه من أجل اللحاق بمواجهة سيتي حرمان جماهير جالاتاسراي من حضور مواجهة ليفربول على ملعب أنفيلد
أخر الأخبار
النادي الأكثر ارتباطا بالسينما.. ذا أثلتيك: أتلتيكو مدريد يروج لفيلم مقتبس من "بيكي بلايندرز" 4 دقيقة | الدوري الإسباني
أكانجي: لم نقدم ما يكفي أمام ميلان.. والأمر مختلف عن الهزيمة الأولى 25 دقيقة | الكرة الأوروبية
شهد على تتويج المغرب.. حكم إيطالي يدير مواجهة ريال مدريد أمام مانشستر سيتي ساعة | دوري أبطال أوروبا
لابورتا: تصريحات تشافي أشعرتني بالألم.. وميسي فضّل الذهاب إلى ميامي ساعة | الدوري الإسباني
مودريتش: ميلان كان سينافس إنتر على الصدارة لو انتصرنا بالمباريات الصغيرة ساعة | الكرة الأوروبية
رينارد: طلبت إعارة اللاعبين السعوديين وسأضم قائمتين للمونديال.. وهذا سبب مواجهة مصر ساعة | سعودي في الجول
تقرير: بينهما الهلال.. أهلي جدة يفقد خدمات ديميرال في مباراتين 2 ساعة | سعودي في الجول
تقرير: الهلال يخطف جناح الفتح بعد دخوله الفترة الحرة 2 ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 حرمان من الجمهور وغرامة مالية.. الأهلي يعلن عقوبات مباراة الجيش الملكي 2 ترامب لـ ميسي: نحن نحتفل بالأبطال.. وتعادلتم مع أفضل نادٍ في مصر 3 طبيب الأهلي يوضح تشخيص إصابة كريم فؤاد 4 الأهلي يعلن تفاصيل إصابة كريم فؤاد.. ودور الخبير الألماني
/articles/524864/شهد-على-تتويج-المغرب-حكم-إيطالي-يدير-مواجهة-ريال-مدريد-أمام-مانشستر-سيتي