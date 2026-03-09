لابورتا: تصريحات تشافي أشعرتني بالألم.. وميسي فضّل الذهاب إلى ميامي

تقديم تشافي - خوان لابورتا

رد جوان لابورتا رئيس برشلونة على الانتقادات التي وجهها تشافي هيرنانديز لإدارته.

كما تحدث عن كواليس عدم عودة ليونيل ميسي إلى النادي في 2023.

وقال لابورتا خلال مناظرة انتخابية: "تصريحات تشافي أشعرتني بالألم، عندما أسمع ما قاله أفكر في مدى صعوبة أن تكون رئيسا للنادي لأنك تضطر لاتخاذ قرارات صعبة".

وأضاف "اتخذت قرار رحيل تشافي لأنني شعرت أننا سنواصل الخسارة، اللاعبون أنفسهم الذين كانوا يخسرون معه أصبحوا يفوزون الآن مع فليك".

وتابع "ما يؤلمني هو أنه سمح باستخدام اسمه في الصراع الانتخابي. أشعر أن هناك من يحاول استغلاله لتشويه هذه العملية".

وشدد "تشافي كان دائما غير راض عن الفريق ويتحدث كثيرا عن التحكيم، وكان يرى أن الفريق غير قادر على المنافسة".

وتحدث لابورتا عن ملف ميسي قائلا: "في 2021 لم نتمكن من تجديد عقد ميسي لأسباب اقتصادية، وفي 2023 أخبرني تشافي أن ليو يريد العودة".

وتابع "تواصلنا مع خورخي ميسي وجهزنا العقد، لكن في مايو أخبرنا أن الضغوط ستكون كبيرة وأنهم يفضلون الذهاب إلى ميامي".

وشدد "نخطط لإقامة مباراة تكريم لميسي ووضع تمثال له عندما يكتمل بناء الملعب".

ويستعد برشلونة لخوض مرحلة حاسمة من الموسم تحت قيادة هانز فليك، بينما يستمر الجدل حول كواليس رحيل ميسي وعدم عودته إلى النادي قبل انتقاله إلى إنتر ميامي.

وتقام خلال الأيام المقبلة انتخابات رئاسة نادي برشلونة، ويدعم تشافي حملة فيكتور فونت المرشح ضد لابورتا.

