مودريتش: ميلان كان سينافس إنتر على الصدارة لو انتصرنا بالمباريات الصغيرة

الإثنين، 09 مارس 2026 - 13:21

تحدث لوكا مودريتش لاعب ميلان عن فرص فريقه في المنافسة على لقب الدوري الإيطالي بعد الفوز على إنتر في دربي الغضب.

وحقق ميلان الفوز على إنتر بهدف دون رد، ليقلص الفارق مع المتصدر إلى سبع نقاط قبل 10 جولات من نهاية الموسم.

وقال مودريتش في تصريحات لشبكة CBS Sports: "من الصعب القول. الجميع يقول إنك تفوز بالألقاب من خلال المباريات الصغيرة، خاصة في الدوري".

وأضاف "لم نكن جيدين في هذه النوعية من المباريات وخسرنا الكثير من النقاط، لو فزنا حتى بنصف هذه النقاط لكنا الآن بجانب إنتر في جدول الترتيب".

وتابع "هذا جزء من كرة القدم، علينا أن نجد طريقة للتحسن في هذه المباريات عندما يتراجع المنافس كثيرا ولا يترك مساحات".

واختتم تصريحاته "نحتاج إلى اللعب بسرعة أكبر وإيجاد حلول أفضل حتى نتمكن من الفوز بهذه النوعية من المباريات".

وحضر سيرجيو راموس زميل مودريتش السابق في ريال مدريد المباراة.

وأصبح إستوبينيان الإكوادوري الأول الذي يسجل هدفا في دربي الغضب.

ميلانو حمراء وسوداء في الدور الأول والثاني من الدوري الموسم الجاري للمرة الأولى منذ عام 2011.

وكرر روسونيري النتيجة ذاتها لأول مرة في الدور الأول والثاني على إنتر منذ عام 2003.

وبات إنتر لسابع دربي على التوالي دون تحقيق أي فوز على ميلان.

وخلال الـ 7 مباريات، انتصر ميلان في 5 وتعادل مرتين أمام إنتر.

وبهذه النتيجة قلص ميلان الفارق مع إنتر المتصدر إلى 7 نقاط.

وارتفع رصيد ميلان للنقطة 60، بينما توقف رصيد إنتر عند النقطة 67.

