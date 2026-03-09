رينارد: طلبت إعارة اللاعبين السعوديين وسأضم قائمتين للمونديال.. وهذا سبب مواجهة مصر

كشف هيرفي رينارد المدير الفني لمنتخب السعودية، سبب اختيار مواجهة مصر في توقف مارس الأخير استعدادا لكأس العالم.

ويلتقي منتخب مصر مع السعودية في ملعب أحمد بن علي يوم 26 مارس، في مهرجان قطر لكرة القدم خلال الفترة من 26 إلى 31 مارس الجاري.

وقال رينارد في تصريحات عبر حساب المنتخب السعودي الرسمي على إكس: "سنقيم معسكر في شهر مارس في الدوحة، قررنا أن نواجه مصر وصربيا، فريق من أوروبا وآخر من إفريقيا، كما هو الحال في مجموعتنا بكأس العالم."

ويقع المنتخب السعودي في المجموعة الثامنة بكأس العالم إلى جانب إسبانيا، وأوروجواي، وكاب فيردي.

وقال رينارد "بعد المعسكر القادم ستكون لدينا صورة واضحةعن بعض اللاعبين الذين قد يكونون مفاجآت إذا قدموا أداء جيدا خلال المعسكر والمباريات الودية، سنواصل بالطبع متابعتهم مع أنديتهم ، بالأهم هو أن يشاركوا بانتظام مع فرقهم، لأننا سننافس أحد أفضل المنتخبات في العالم إسبانيا، لذا يجب أن نكون مستعدين."

وعن طريقة اختيار اللاعبين، تحدث مدرب السعودية "بعد كأس العرب كنا على بعد 6 أشهر من كأس العالم 2026، وهي بطولة مهمة للغاية لذا أردنا تقييم النتائج فنحن لم نكن على قدر كاف من الثبات."

وأضاف "هناك بعض نقاط الضعف، المتعلقة بالجاهزية البدنية للاعبين وباستعدادهم الشخصي، وهل هم جاهزون بما يكفي للمنافسة في هذا المستوى."

وكشف "مدرب اللياقة البدنية ديفيد برياك استعان بعدد من الأسماء من الإدارة الفنية وشكلنا فريقا صغيرا مكون من 5 أشخاص لمتابعة اللاعبين أسبوع بعد أسبوع، واقتراح ما يحتاجونه سواء تغذية خاصة أو مدرب لياقة إضافي أو أي عناصر تساعدهم على التطور ، وبعد ذلك نأمل في أن نرفع مستواهم البدني."

وتحدث عن الصعوبات التي تواجه اللاعبين السعوديين "بالطبع الأهم هو اللعب والمشاركة، لكننا نواجه أحيانا بعض الصعوبات مع اللاعبين السعوديين، خاصة في المراكز الهجومية، كان علينا أن نقوم بشيء مختلف ، وأن نكثف عملية متابعتهم واكتشافهم قدر الإمكان، ليس لدينا الكثير من الوقت للتحضير لكأس العالم مع المنتخب."

وتابع "قررنا استدعاء مجموعتين ليكون الإجمالي قرابة 50 لاعبا مقسمين إلى مجموعتين، المجموعة الأولى ستكون المنتخب الأول، أما المجموعة الثانية فستكون تحت قيادة دي بياجيو مدرب منتخب تحت 23 سنة مع جهازه الفني، سيتدربون قبلنا مباشرة ويخوضون أيضا مباراتين وديتين خلال فترة العشرة أيام، ليمنحنا فرصة لمشاهدة عدد أكبر من اللاعبين."

وأوضح "بالطبع في المجموعة الثانية، لن أستدعي بعض اللاعبين الذين أعرفهم جيدا وتواجدوا معنا لفترات طويلة، ستكون مجموعة من اللاعبين الذي أرغب في رؤيتهم عن قرب، ومن المهم أيضا منح الفرصة لبعض الأسماء، لأنني واثق أنهم ينتظرونها، وعليهم أن يثبتوا أنفسهم."

وأعلن ضم خالد الغنام مهاجم الاتفاق "أعلم أن الجماهير السعودية تتطلع لرؤية بعض الأسماء، ويمكننا القول حاليا إن أفضل هداف سعودي هو خالد الغنام مهاجم الاتفاق سيكون معنا، لن أذكر في أي مجموعة لكنني حسمت الأمر بالفعل، وأهنئه، لقد تواجد معنا سابقا منذ فترة طويلة ، وأرى الآن أنه أصبح أكثر ثباتا في مستواه، وأشكر مدربه سعد الشهري، الذي منحه الفرصة أكبر للعب كمهاجم، وآمل أن يكون مؤثر مع المنتخب."

الغنام هو هداف الدوري من اللاعبين السعوديين برصيد 9 أهداف، وإجمالا يقع في المرتبة 16 في هدافي الدوري.

ويتصدر إيفان توني مهاجم أهلي جدة، وخوليان كينيونيس مهاجم القادسية ترتيب هدافي الدوري السعودي برصيد 24 هدفا.

وأكمل "هناك أيضا بعض الأسماء الجديدة، لكن لا تزال هناك 3 جولات في الدوري، ولا زال أمامنا وقت للتحضير للمجموعتين، وستكون فترة مهمة للغاية بالنسبة لنا."

وأضاف "كان الموضوع المطروح هو منح اللاعبين السعوديين فرصا أكبر، لكننا نعرف طبيعة كرة القدم، عندما تكون مدربا لناد فأنت تسعى للمنافسة وتحقيق أفضل النتائج، لست هنا من أجل منح فرصة للاعب لا يستحق اللعب، عليهم أن يدفعوا نفسهم للأمام ويثبتوا جداتهم، وتزامن ذلك مع فترة الانتقالات، فطلبنا إعارة بعض اللاعبين، أو انتقالهم من فريق قوي إلى فريق آخر يمنحهم فرصة أكبر للمشاركة، نحاول بذل أقصى ما لدينا، ورئيس الاتحاد ياسر المسحل ألقى كلمة مهمة، كما قام مدرب اللياقة البدنية بزيارة الأندية للقاء مدربي اللياقة فيها لتعزيز العلاقات بين المنتخب الوطني وجميع الأندية."

وعن جدول الاستعداد الأخير قبل كأس العالم "سنجتمع 25 مايو لإجراء بعض الاختبارات خاصة البدنية قبل التوجه مباشرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، سنبدأ برنامج الإعداد الذي سيستمر 3 أسابيع، ويتخلله 3 مباريات ودية."

وعن الفارق بين المونديال السابق والمقبل، قال "كأس العالم 2022 سيبقى طويلا في ذاكرة الشعب السعودي، لكننا في النهاية لم نتأهل إلى الدور الثاني، في كأس العالم 2026 سيكون هناك عدد أكبر من المنتخبات وفرصة أكبر للتأهل إلى الدور الثاني، يجب أن نكون طموحين مثل جميع المنتخبات المشاركة، علينا الوصول إلى الدور الثاني، وربما أبعد من ذلك، لكن لا يمكننا المشاركة في بطولة ونكتفي بالخروج من دور المجموعات، هذا ليس ما نطمح، كمان أن صورة اللاعب السعودي مهمة ويجب أن يظهروا ذلك."

وودع منتخب السعودية كأس العالم 2022 من دور المجموعات رغم الفوز أمام الأرجنتين الفائز بتلك النسخة في المباراة الافتتاحية 2-1، إلا أن الأخضر سقط في المباراتين التاليتين أمام المكسيك وبولندا وودع البطولة مبكرًا.

وأتم رينارد "نحتاج للدعم من الجماهير والإعلام والاتحاد، والوزير، الجميع يجب ان يكون خلفنا، ونستعد ونكون فريق واحد فهذا هو الأهم، ليس من الضروري كثرة الحديث قبل البطولات الكبرى، وبعدها سيكون تقييم النتائج."