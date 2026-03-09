تقرير: بينهما الهلال.. أهلي جدة يفقد خدمات ديميرال في مباراتين

الإثنين، 09 مارس 2026 - 12:53

كتب : FilGoal

تأكد غياب ميريح ديميرال مدافع أهلي جدة عن صفوف الفريق في المباراتين المقبلتين بسبب الإصابة.

وكشفت صحيفة الرياضية عن تأكد غياب ديميرال أمام كل من القادسية في الدوري والهلال بنصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وكان ديميرال قد تعرض لتمزق في وتر العضلة الضامة خلال مباراة الخليج في الجولة 17 من الدوري السعودي.

وأشار التقرير إلى ماتياس يايسله المدير الفني لأهلي جدة يتمسك بعدم استعجال عودة اللاعب قبل التأكد من تعافيه بشكل كامل.

وتتوقف عودة ديميرال مع الفريق مجددا على مدى استجابته للبرنامج العلاجي والتأهيلي خلال فترة التوقف الدولي المقبلة.

وأوضح التقرير أن إصابة اللاعب ليست قطع في وتر العضلة الضامة كما أثير على مواقع التواصل الاجتماعي الفترة الأخيرة.

وفقد أهلي جدة، المدافع التركي ديميرال في ثماني مباريات بسبب الإصابة أمام كل من نيوم والاتفاق والهلال والحزم والشباب والنجمة وضمك واتحاد جدة.

ويحتل أهلي جدة المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 62 نقطة.

بينما ينفرد النصر بصدارة الترتيب برصيد 64 نقطة عقب مرور 25 جولة.

