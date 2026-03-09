تقرير: الهلال يخطف جناح الفتح بعد دخوله الفترة الحرة

حسم نادي الهلال اتفاقه لضم عبد الله العنزي جناح فريق الفتح بعد خوله الفترة الحرة من عقده.

وينتهي تعاقد العنزي مع الفتح بنهاية الموسم الجاري.

وكشفت صحيفة الرياضية عن إتمام نادي الهلال اتفاقه مع العنزي للتعاقد معه خمسة مواسم تبدأ السيف المقبل.

وبدأ الهلال مفاوضاته مع العنزي صاحب الـ 23 عاما خلال الفترة الماضية دون الدخول في مفاوضات مع الفتح بعد دخوله في الفترة الحرة من عقده.

وأشار التقرير إلى نظر الهلال للصفقة بوصفها استثمارا فنيا، في ظل ما يملكه اللاعب من خصائص فنية، تتيح له الحضور في أكثر من مركز هجومي، إذ يجيد اللعب على الطرفين الأيمن والأيسر، كما سبق له الظهور خلف المهاجم، وأداء دور صانع اللعب.

وبدأ العنزي مسيرته الكروية في صفوف النصر قبل أن ينتقل للفتح، صيف 2021.

ومنذ تصعيده إلى الفريق الأول، صيف 2023، خاض اللاعب 37 مباراةً بقميص الفتح، سجل خلالها هدفين، وصنع ثلاثةً.

وفي الموسم الجاري، شارك العنزي في 14 مباراةً، لعب فيها 694 دقيقةً، وتمكَّن من تسجيل هدفٍ، وصناعة آخر.