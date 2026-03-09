الرياضية: أهلي واتحاد جدة يطلبان تحكيم أجنبي لنصف نهائي الكأس

الإثنين، 09 مارس 2026 - 12:26

كتب : FilGoal

أهلي جدة - اتحاد جدة

تقدمت إدارتا أهلي واتحاد جدة بطلب استقدام طاقم تحكيم أجنبي لإدارة مواجهتي الفريق في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويقام نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين يوم 18 مارس الجاري.

وكشفت صحيفة الرياضية عن تقدم الناديين بطلب رسمي لاستقدام طاقم تحكيم أجنبي.

وأشار التقرير إلى أن القرار يأتي انطلاقا من أهمية المباراتين في مشوار الموسم الجاري للفريقين.

ويستضيف الخلود فريق الاتحاد على ملعب نادي الحزم.

بينما يواجه أهلي جدة فريق الهلال على ملعب الإنماء ضمن منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين.

وأوضح التقرير أن كل من الفريقين قد تقدم بطلب رسمي قبل الموعد المحدد للمواجهتين بـ 14 يوما وفق الإطار الزمني المعتمد من لجنة الحكام.

وتبلغ تكلفة استقدام طاقم التحكيم الأجنبي 375 ألف ريال عند وجود حكم فيديو مساعد، بينما ترتفع إلى 450 ألف حال تم إضافة حكم رابع.

أهلي جدة الدوري السعودي اتحاد جدة
