"كسر رقم كاراجر".. صلاح ينتظر تحقيق رقمين تاريخيين في دوري أبطال أوروبا

ينتظر محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، تحقيق رقمين تاريخين أمام جالاتا سراي التركي.

ويحل ليفربول ضيفا على جالاتا سراي في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، في تمام الثامنة إلا الربع مساء الثلاثاء.

ويمكن لصلاح أن يصبح أكثر لاعب في تاريخ ليفربول مشاركة في دوري أبطال أوروبا.

وعادل صلاح الرقم التاريخي المسجل باسم جيمي كاراجر كأكثر لاعبي الريدز مشاركة في البطولة القارية بـ 80 هدفا، حين خاض مواجهة كارباج أجدام الأرذربيجاني.

وحقق ليفربول الفوز أمام كارباج أجدام بسداسية نظيفة في الجولة الثامنة والأخيرة لحساب مرحلة الدوري من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وسجل صلاح هدف فريقه الثالث ضمن سداسية فريقه.

وفي حالة مشاركة صلاح سيصبح أكثر لاعب في تاريخ ليفربول مشاركة في دوري الأبطال بـ 81 مباراة.

كما يمكن لصلاح الوصول إلى 50 هدفا في مسيرته بدوري الأبطال، حال تسجيله هدف أمام جالاتا سراي.

وسيصبح صلاح أول لاعب إفريقي في التاريخ يصل لهذا الرقم.

صلاح بالفعل هو الهداف التاريخي للأفارقة في دوري أبطال أوروبا بـ 49 هدفا، متجاوزا الإيفواري ديديه دروجبا صاحب المركز الثاني بـ 44 هدفا، والكاميروني صامويل إيتو 30 هدفا، والسنغالي ساديو ماني 27 هدفا.

ويعد هذا الموسم الـ 11 لمحمد صلاح في دوري أبطال أوروبا، إذ شارك في البطولة نسخة واحدة بقميص كل من بازل السويسري، وروما الإيطالي، وتشيلسي الإنجليزي.

فيما يخوض البطولة الأوروبية للموسم الثامن بقميص ليفربول.

وخاض صلاح هذا الموسم 7 مباريات حتى الآن في دوري الأبطال، سجل خلالهم هدفين وصنع هدفا.