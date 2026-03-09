آس: عودة الدوري القطري خطوة أولى نحو إقامة كأس فيناليسيما في موعده

الإثنين، 09 مارس 2026 - 12:07

كتب : FilGoal

استاد لوسيل

ينتظر كل من الاتحادين الأوروبي وأمريكا الجنوبية لكرة القدم مباريات الدوري القطري لحسم مصير كأس فيناليسيما.

وتقام كأس فيناليسيما بين إسبانيا بطل أمم أوروبا والأرجنتين بطل أمريكا الجنوبية على استاد لوسيل بدولة قطر يوم 27 مارس الجاري.

وأعلنت رابطة الدوري القطري استئناف منافسات المسابقة بداية من الخميس المقبل بعد توقف بسبب الأحداث الراهنة من حرب الولايات المتحدة الأمريكية على إيران.

أخبار متعلقة:
يويفا ينفي دراسة ملاعب بديلة لكأس فيناليسيما.. ويحدد موعد القرار النهائي تقرير: المغرب بين المرشحين لاستضافة كأس فيناليسيما بين إسبانيا والأرجنتين شبكة TyC : اجتماع حاسم بين الاتحادين الأوروبي وأمريكا الجنوبية لمناقشة مصير كأس فيناليسيما يويفا يصدر بيانا حول موقف مباراة فيناليسيما بين إسبانيا والأرجنتين

وكشفت صحيفة آس ـم استئناف الدوري القطري خطوة أولى نحو إقامة كأس فيناليسيما بين إسبانيا والأرجنتين في موعدها على استاد لوسيل.

وأشار التقرير إلى أن الاتحادين الأوروبي وأمريكا الجنوبية سيقيمان الوضع الأمني خلال الأسبوع قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن مصير المباراة.

ونقلت صحيفة موندو ديبورتيفو في وقت سابق بيان يويفا بنفي دراسة ملاعب بديلة لإقامة المباراة.

وأعلن يويفا أنه لا توجد دراسة لإقامة كأس فيناليسيما بين إسبانيا والأرجنتين على ملاعب بديلة، واتخاذ القرار النهائي سيكون بنهاية الأسبوع المقبل.

ويرغب الاتحادان الإسباني والأرجنتيني في إقامة المباراة في موعدها وعدم تأجيلها لأنه لا توجد مواعيد بديلة بعد ذلك.

يذكر أن الدفعة الأولى من تذاكر مباراة الأرجنتين وإسبانيا في كأس فيناليسيما 2026 المقرر إقامتها في ملعب لوسيل بقطر نفدت بالفعل.

وتقام كأس فيناليسيما بين إسبانيا بطل أمم أوروبا والأرجنتين بطل أمريكا الجنوبية.

وتجمع المباراة بين منتخب الأرجنتين بطل كوبا أمريكا 2024، ومنتخب إسبانيا بطل يورو 2024.

كما انطلقت عملية بيع تذاكر المباراتين الوديتين لمنتخب مصر بقطر ضد إسبانيا والسعودية خلال فترة التوقف الدولي في شهر مارس.

ويلتقي منتخب مصر مع السعودية في ملعب أحمد بن علي يوم 26 مارس، ثم يلعب مع إسبانيا يوم 30 مارس في ملعب لوسيل.

الأرجنتين إسبانيا كأس فيناليسيما
نرشح لكم
شهد على تتويج المغرب.. حكم إيطالي يدير مواجهة ريال مدريد أمام مانشستر سيتي لابورتا: تصريحات تشافي أشعرتني بالألم.. وميسي فضّل الذهاب إلى ميامي مودريتش: ميلان كان سيقاتل إنتر على الصدارة لو فزنا بالمباريات الصغيرة "كسر رقم كاراجر".. صلاح ينتظر تحقيق رقمين تاريخيين في دوري أبطال أوروبا كيفو: أداؤنا كان دون المستوى.. وأركز على أخطائي مودريتش: إنتر لم يصنع أي فرصة.. وهذا رأيي في إلغاء هدفه تقرير: ناثان أكي يقترب من الرحيل عن سيتي.. وميلان يجدد اهتمامه إستوبينيان: هدفي في إنتر هو الأهم في مسيرتي.. وهذا ما طلبه مني أليجري
أخر الأخبار
شهد على تتويج المغرب.. حكم إيطالي يدير مواجهة ريال مدريد أمام مانشستر سيتي 37 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
لابورتا: تصريحات تشافي أشعرتني بالألم.. وميسي فضّل الذهاب إلى ميامي ساعة | الدوري الإسباني
مودريتش: ميلان كان سيقاتل إنتر على الصدارة لو فزنا بالمباريات الصغيرة ساعة | الكرة الأوروبية
رينارد: طلبت إعارة اللاعبين السعوديين وسأضم قائمتين للمونديال.. وهذا سبب مواجهة مصر ساعة | سعودي في الجول
تقرير: بينهما الهلال.. أهلي جدة يفقد خدمات ديميرال في مباراتين ساعة | سعودي في الجول
تقرير: الهلال يخطف جناح الفتح بعد دخوله الفترة الحرة ساعة | سعودي في الجول
الرياضية: أهلي واتحاد جدة يطلبان تحكيم أجنبي لنصف نهائي الكأس 2 ساعة | سعودي في الجول
"كسر رقم كاراجر".. صلاح ينتظر تحقيق رقمين تاريخيين في دوري أبطال أوروبا 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 حرمان من الجمهور وغرامة مالية.. الأهلي يعلن عقوبات مباراة الجيش الملكي 2 ترامب لـ ميسي: نحن نحتفل بالأبطال.. وتعادلتم مع أفضل نادٍ في مصر 3 طبيب الأهلي يوضح تشخيص إصابة كريم فؤاد 4 الأهلي يعلن تفاصيل إصابة كريم فؤاد.. ودور الخبير الألماني
/articles/524856/آس-عودة-الدوري-القطري-خطوة-أولى-نحو-إقامة-كأس-فيناليسيما-في-موعده