"المباراة الأهم منذ 40 عاما".. مدرب العراق يطالب بتأجيل ملحق كأس العالم

طالب جراهام أرنولد مدرب العراق، بتأجيل مباريات الملحق المؤهل لكأس العالم 2026.

ويقام الملحق أواخر مارس الجاري، حيث ينتظر منتخب العراق مواجهة إما بوليفيا أو سورينام في مدينة مونتيري المكسيكية يوم 31 مارس.

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك كأس العالم المقرر انطلاقه 11 يونيو المقبل.

وعبر المدرب الأسترالي عن شعوره بالقلق إزاء إمكانية السفر "قد لا نتمكن من إحضار اللاعبين والطاقم إلى المكسيك للعب المباراة بسبب اضطراب السفر في الشرق الأوسط."

وتم إغلاق المجال الجوي العراقي منذ 28 فبراير يوم بدء الحرب على إيران.

وأضاف مدرب العراق "خوض مباراة الملحق بتشكيل فريق يضم لاعبين مقيمين خارج العراق فقط من شأنه أن يعيق فرص البلاد في التأهل لكأس العالم لأول مرة منذ عام 1986."

وأكمل المدرب الأسترالي "لن يكون هذا أفضل فريق لدينا، ونحن بحاجة إلى أفضل فريق لدينا لخوض أكبر مباراة في البلاد منذ 40 عامًا".

وتابع "الشعب العراقي شغوف باللعبة لدرجةٍ لا تُصدق. ولعل عدم تأهلهم للبطولة منذ 40 عاماً هو السبب الرئيسي الذي دفعني لقبول هذه الوظيفة."

وأتم "لكن في هذه المرحلة، ومع إغلاق المطار، فإننا نعمل بجد لمحاولة إيجاد بديل آخر."

ونشر المنتخب العراقي بيانا أوضح فيه عدم حصول بعض اللاعبين على تأشيرات دخول المكسيك حتى الآن بسبب غلق بعض السفارات نظرا لتوتر الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.. طالع التفاصيل بالضغط هنا

وتولى أرنولد مسؤولية منتخب العراق في مايو 2025.

ويتأهل الفائز من ذلك المسار للمشاركة في كأس العالم ضمن المجموعة التاسعة إلى جانب فرنسا، والسنغال، والنرويج.

العراق جراهام أرنولد ملحق كأس العالم
