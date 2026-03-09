تحولت إلى ساحة حرب.. كروزيرو يهزم مينيرو وسط شجار تسبب في 23 بطاقة حمراء

شهدت مواجهة الدربي بين كروزيرو وأتلتيكو مينيرو في البرازيل شجارا عنيفا تسبب في 23 حالة طرد.

وتحولت المباراة إلى ساحة حرب في الثواني الأخيرة بسبب شجار بين الفريقين.

وتغلب كروزيرو على أتلتيكو مينيرو بهدف دون مقابل ليتوج بلقب كامبيوناتو مينيرو الإقليمية.

وتحول الدربي إلى فوضى عارمة في اللحظات الأخيرة من المباراة بعدما اندلع شجار جماعي.

وتسبب الشجار الجماعي في رقم قياسي تاريخي بعد إشهار حكم المباراة 23 بطاقة حمراء بينهم 12 لصالح كروزيرو ومن ضمنخم كايو خورخي مسجل هدف اللقاء.

ووصف فيتور هوجو لاعب أتلتيكو مينيرو ما حدث في اللقاء بـ "المؤسف" لجميع الأطراف.

🚨🚨| WAR breaks out between the players of Cruzeiro and Atletico Mineiro today. 😱🇧🇷 pic.twitter.com/yGI6auj0CO — CentreGoals. (@centregoals) March 9, 2026

ومن المتوقع أن يتم إحالة أحداث المباراة إلى لجنة الانضباط وربما يواجه اللاعبون عقوبات قاسية.

وكشف تقرير برازيلي أن العقوبة سيتم تنفيذها على مباريات الدوري فقط.

وأنهى كروزيرو هيمنة أتلتيكو مينيرو على البطولة الإقليمية آخر ست سنوات.