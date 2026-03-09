الشريعي: إنبي لا يستهدف التواجد في مجموعة المنافسة على لقب الدوري

الإثنين، 09 مارس 2026 - 10:52

كتب : FilGoal

إنبي

أثار أيمن الشريعي رئيس مجلس إدارة نادي إنبي مفاجأة باستهدافه عدم تأهل فريقه إلى مجموعة المنافسة على لقب الدوري.

ويتواجد إنبي في المركز الثامن برصيد 27 نقطة ويحتاج للفوز في المباراة الختامية من الدور الأول لحسم بطاقة التأهل لمجموعة المنافسة على اللقب.

ويستضيف إنبي فريق الزمالك مساء الأربعاء ضمن منافسات الجولة المؤجلة من مسابقة الدوري.

وقال أيمن الشريعي في تصريحات لقناة أون سبورت: "لا توجد مكافآت استثنائية لمواجهة إنبي ضد الزمالك المقبلة، تلك المكافآت من أجل تحفيز اللاعبين ومواجهات الأهلي أو الزمالك لا تحتاج لذلك التحفيز".

وبسؤاله عن مواجهة الزمالك المقبلة كشف الشريعي "رؤية مجلس الإدارة هدفها ليس التأهل".

وشدد "من بداية الموسم كانت هدفي واضح وصريح وهو التواجد في المركز الثامن بفارق الأهداف، بمعنى تصدر المجموعة الثانية التي تصارع من أجل البقاء".

وأوضح رئيس إنبي "لا نريد أن نكون في مجموعة المنافسة على اللقب، لأنه يجب اختيار الفرصة المناسبة لك، وإنبي أقوى قطاع ناشئين في مصر لذلك الأفضل لنا خوض أكبر عدد من المباريات لمنح اللاعبين فرص احتكاك أكبر".

وتابع "هدفنا البناء هذا الموسم من أجل التحضير لموسم قوي مقبل ننافس فيه على التأهل للبطولات القارية".

وبسؤاله هل يستهدف الخسارة أمام الزمالك أجاب بشكل قاطع "لا توجد إدارة ترغب في خسارة فريقها، أريد أن أكون الفريق الوحيد في الدوري المصري الذي يخوض فترة الإعداد في النصف الثاني من الموسم".

واختتم الشريعي تصريحاته "بعد صافرة حكم مواجهة إنبي ضد كهرباء الإسماعيلية بالنسبة لي كإدارة إنبي تم تحقيق هدفنا من الموسم بالوصول إلى 27 أو 28 نقطة مثلما كان هدفنا واضح مع حمزة الجمل قبل بداية الموسم".

وإذا نجح إنبي في تحقيق الفوز على الزمالك يصل إلى النقطة 30 ليتخطى فريق سموحة ويضمن بطاقة التأهل للمجموعة المنافسة على اللقب.

وعقب ختام الدور الأول بعد خوض كل فريق 20 مباراة سيتأهل أصحاب أول 7 مراكز إلى مجموعة المنافسة على اللقب، ليتبقى وقتها ست مباريات لكل منهم في الدور الثاني.

