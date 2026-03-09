مواعيد الإثنين 9 مارس 2026.. الأهلي ضد الطلائع وبيراميدز أمام البنك

تنطلق اليوم الإثنين الموافق 9 مارس 2026 مباريات الجولة المؤجلة من الدور الأول بمسابقة الدوري المصري.

لمعرفة كافة مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة من هنا.

الدوري المصري

يحل الأهلي ضيفا على طلائع الجيش في التاسعة والنصف مساء ضمن المباريات المؤجلة بالمسابقة.

ويستضيف استاد الكلية الحربية المباراة.

ويذاع اللقاء عبر قناة أون سبورت 1.

بينما يحل بيراميدز ضيفا على البنك الأهلي في نفس التوقيت على استاد القاهرة.

وتذاع المباراة عبر قناة أون سبورت 2.

كأس الاتحاد الإنجليزي

يستضيف وست هام فريق برينتفورد ضمن منافسات ثمن نهائي كأس الاتحاد.

وتقام المباراة في التاسعة والنصف مساء.

ويتأهل الفائز مباشرة لربع النهائي، إذ تقام المرحلة الحالية من مباراة واحدة.