كيفو: أداؤنا كان دون المستوى.. وأركز على أخطائي

انتقد كريستيان كيفو المدير الفني لإنتر أداء فريقه أمام ميلان في دربي الغضب.

وفاز ميلان على غريمه في المدينة بهدف دون رد في الجولة 28 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وقال المدرب الروماني عبر DAZN: "كان أداؤنا في الشوط الأول دون المستوى مع إيقاع بطيء، ثم استقبلنا هدفهم وكان ذلك ضربة أيضا".

وأضاف "خلقنا فرصة جيدة عبر ديماركو، حاولنا فعل كل شيء لمهاجمة تكتلهم الدفاعي المنخفض، لكننا لم نتمكن من اختراقه".

وواصل "يجب أن نقدم أداء أفضل، أنجي يوان بوني وبيو إسبوزيتو شابان، ولم يقوما بما نطلبه عادة، لكن هذا ليس عذرا، أنا راض عما حاولا القيام به، خاصة أنهما كانا الخيارين الوحيدين المتاحين".

وأكمل "لمسة يد صامويلي ريتشي وعدم احتساب ركلة جزاء؟ قيل لي إن تقنية الفيديو راجعتها، لذلك ليس لدي ما أضيفه، أركز على الأداء وعلى قراراتي وأخطائي، يتبقى 30 نقطة وعلينا البناء على ما قدمناه حتى الآن".

وأنهى حديثه قائلا: "ما زال لدينا أفضلية 7 نقاط، وهناك 30 نقطة لا تزال متاحة، لذلك لم يكن ليتغير شيء حتى لو كنا انتصرنا على ميلان".

وأصبح إستوبينيان الإكوادوري الأول الذي يسجل هدفا في دربي الغضب.

ميلانو حمراء وسوداء في الدور الأول والثاني من الدوري الموسم الجاري للمرة الأولى منذ عام 2011.

وكرر روسونيري النتيجة ذاتها لأول مرة في الدور الأول والثاني على إنتر منذ عام 2003.

وبات إنتر لسابع دربي على التوالي دون تحقيق أي فوز على ميلان.

وخلال الـ 7 مباريات، انتصر ميلان في 5 وتعادل مرتين أمام إنتر.

وبهذه النتيجة قلص ميلان الفارق مع إنتر المتصدر إلى 7 نقاط.

وارتفع رصيد ميلان للنقطة 60، بينما توقف رصيد إنتر عند النقطة 67.

