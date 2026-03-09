الكشف عن موعد استئناف الدوري القطري

الإثنين، 09 مارس 2026 - 01:38

كتب : FilGoal

حمدي فتحي - أمين زحزوح - الوكرة القطري

أعلنت رابطة الدوري القطري استئناف النشاط الرياضي بالدولة بداية من يوم الخميس 12 مارس.

وستعود المنافسات بعد إيقاف النشاط الرياضي منذ يوم 28 فبراير بسبب الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران والتي امتدت ضرباتها لدول الخليج.

وسيعود الدوري ب 3 مباريات يوم الخميس بين كل من السيلية ضد الدحيل، والوكرة ضد الشمال، وقطر ضد الغرافة.

وكانت رابطة الدوري قد قررت تأجيل مباراتين من الجولة 17، بالإضافة إلى الجولة 18 والتي سيعود الدوري بها بشكل طبيعي.

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قد أعلن عن تأجيل مباريات ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيال للنخبة وذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2 عن منطقة الغرب.

وجاء التصعيد بعد عملية عسكرية استهدفت مدنًا إيرانية عدة بينها العاصمة طهران، في ظل توتر متصاعد بين إيران والولايات المتحدة عقب تعثر المفاوضات بشأن الملف النووي.

وتسبب ذلك في استهداف إيران عدد من العواصم العربية الآسيوية بسبب الحرب الراهنة.

ويتواجد بالدوري القطري ثنائي مصري، وهو أكرم توفيق برفقة الشمال، وحمدي فتحي مع الوكرة.

