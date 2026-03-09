حازم إمام يكشف تفاصيل جلسة ممدوح عباس مع أعضاء مجلس إدارة الزمالك

كشف حازم إمام نجم السابق الزمالك تفاصيل جلسة أعضاء مجلس إدارة النادي مع ممدوح عباس رئيس النادي الشرفي.

وقال حازم إمام عبر أون سبورت: "ممدوح عباس دعاني ودعا أعضاء مجلس إدارة الزمالك للإفطار، وتقدموا له بالشكر على دعمه في الفترة الماضية وأهدوا درع النادي والرئاسة الشرفية".

وأضاف "لم نتطرق للحديث عن الحكام الأجانب والجلسة كانت ودية عكس ما أشيع، وتحدثنا أكثر على الجماهير ودوره في مساندة الفريق في ظل الظروف الصعبة".

وتابع "مجلس الإدارة يحاول صرف المكافآت بشكل دائم من أجل تعويض مشكلة المستحقات".

وواصل "لم أشعر بوجود أي مشاكل بين أحمد سليمان وأعضاء مجلس الإدارة خلال الجلسة".

وأتم "انضمامي وميدو لشركة الكرة؟ لا أقول لا للزمالك لكن تطبيق شركة الكرة سيأخذ وقتا طويلا، ولا أعرف موقف مجلس الإدارة الحالي في ظل القانون الجديد من شركة الكرة وكيف سيكون الموقف حينها".

ويستعد الزمالك حاليا لمواجهة إنبي الأربعاء المقبل في المباراة المؤجلة من الجولة 15 للدوري.

ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري المصري برصيد 43 نقطة، بفارق 3 نقاط عن الأهلي وبيراميدز.