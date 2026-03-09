مودريتش: إنتر لم يصنع أي فرصة.. وهذا رأيي في إلغاء هدفه

أوضح لوكا مودريتش لاعب ميلان أن إنتر لم يصنع أي فرصه أمام فريقه، وأفصح عن وجهة نظره في إلغاء هدف لإنتر.

وفاز ميلان على غريمه في المدينة بهدف دون رد في الجولة 28 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وقال اللاعب الكرواتي عبر DAZN: "إلغاء هدف إنتر؟ لا أعرف ما الذي حدث، لكن الحكم أطلق الصافرة قبل ذلك، لذلك لا يمكن احتساب الهدف إذا كان اللعب قد توقف، الأمر ليس حتى هدفا ملغيا".

وأضاف "استحضرنا بعض الحماس من سيرجيو راموس للفوز على إنتر".

وأنهى حديثه قائلا: "بذلنا الكثير من الجهد وقدمنا أداء رائعا في الشوط الأول، إنتر عاد بقوة بعد الاستراحة لأنه فريق قوي، لكنه عمليا لم يصنع أي فرص حقيقية أمامنا".

وحضر سيرجيو راموس زميل مودريتش السابق في ريال مدريد المباراة.

وأصبح إستوبينيان الإكوادوري الأول الذي يسجل هدفا في دربي الغضب.

ميلانو حمراء وسوداء في الدور الأول والثاني من الدوري الموسم الجاري للمرة الأولى منذ عام 2011.

وكرر روسونيري النتيجة ذاتها لأول مرة في الدور الأول والثاني على إنتر منذ عام 2003.

وبات إنتر لسابع دربي على التوالي دون تحقيق أي فوز على ميلان.

وخلال الـ 7 مباريات، انتصر ميلان في 5 وتعادل مرتين أمام إنتر.

وبهذه النتيجة قلص ميلان الفارق مع إنتر المتصدر إلى 7 نقاط.

وارتفع رصيد ميلان للنقطة 60، بينما توقف رصيد إنتر عند النقطة 67.

video:1