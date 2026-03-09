الزمالك يستقبل الفلسطيني سمير حجازي بطل مسلسل أصحاب الأرض

الإثنين، 09 مارس 2026 - 01:25

كتب : FilGoal

استقبل نادي الزمالك، الطفل الفلسطيني سمير حجازي.

سمير فلسطيني وشارك في مسلسل أصحاب الأرض والذي تحدث عن الحرب في قطاع غزة.

ومثل حجازي خلال المسلسل دور طفل فلسطيني يشجع النادي الأهلي.

وكشف سمير عقب نهاية المسلسل عن كونه من مشجعي نادي الزمالك، وتحدث عن رغبته في مقابلة عدي الدباغ ونجوم الفريق.

وبالفعل وجه النادي الدعوى للطفل لزيارة النادي والذي قابل نجوم الفريق وأبرزهم الثنائي الفلسطيني، عدي الدباغ وآدم كايد.

ويستعد الزمالك لمواجهة إنبي يوم الأربعاء على استاد المقاولون العرب في مباراة مؤجلة من الجولة 15 من الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الزمالك حاليا صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 43 نقطة وبفارق 3 نقاط عن بيراميدز والأهلي.

