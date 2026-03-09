تشافي: لابورتا منع عودة ميسي لـ برشلونة خوفا من الحرب ضده

الإثنين، 09 مارس 2026 - 01:11

كتب : FilGoal

برشلونة - جيرونا - تشافي هيرنانديز

كشف تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة عن تسبب خوان لابورتا رئيس النادي في عدم عودة ليونيل ميسي للفريق في 2023.

وتقام خلال الأيام المقبلة انتخابات رئاسة نادي برشلونة، ويدعم تشافي حملة فيكتور فونت المرشح ضد لابورتا.

وقال تشافي عبر صحيفة لافانجارديا: "محادثاتي مع ميسي حول انتخابات برشلونة هي أمر خاص، وخاصة لأنه ليو وبمعرفتي بالتأثير الذي قد يحدثه الأمر، فأنا أفضل عدم قول أي شيء، لكن حسنًا، أعتقد أنكم جميعًا تعرفون ما الذي يفكر فيه، أليس كذلك؟".

وأكمل: "لابورتا لا يقول الحقيقة، ميسي كان قد وقع بالفعل في يناير 2023 بعد فوزه بكأس العالم، تواصلنا وأخبرني برغبته في العودة، وقلت له عندما تعطيني التأكيد سأخبر الرئيس لأنني أرى الأمر مفيدًا على جانب كرة القدم، الرئيس بدأ المفاوضات مع والد ميسي، وحصلنا على الضوء الأخضر من رابطة الدوري الإسباني، ولكن كان لابورتا من يعيد كل شيء للخلف".

وتابع: "لابورتا قال بشكل مباشر لي إن ميسي إذا عاد سيشن حربًا ضده، وإنه لا يمكنه السماح بذلك، وبعدها فجأة توقف ميسي عن الرد على مكالماتي لأنه قيل من الجهة الأخرى إن الأمر لا يمكن أن يحدث، لذلك اتصلت بوالده وقلت له: هذا لا يمكن أن يكون، فطلب مني الحديث مع الرئيس، كنت أتحدث مع ميسي لمدة 5 أشهر وكان كل شيء منتهيًا، وكنا سنقوم بما يشبه الرقصة الأخيرة".

وأضاف: "أعتقد الآن أنني لن أعود لبرشلونة أبدًا، لقد أنهيت مرحلتي كلاعب ومدرب، من الآن فصاعدًا اهتمامي هو قول الحقيقة، وليو لن يعود لأن رئيس النادي لا يريده وليس بسبب رابطة الدوري أو لأن والده يطلب المزيد من المال، هذا كذب، إنه الرئيس ومن حوله من يقولون له لا، ويقولون إنه لا يستطيع تحمل ذلك ماليًا، وأنه يملك كل السلطة وأن ميسي سيسيء إدارة تلك السلطة".

وشدد: "لم أستطع التواصل مع ميسي لفترة، لأنه اعتقد أنني متورط في الخطة، هذا أثر كثيرًا على علاقتي معه لكنها أصبحت جيدة مرة أخرى".

وأتم: "كنت أتمنى بشدة عودة ميسي، وما زلت أعتقد أنه سيساعد الفريق على تسجيل الأهداف، سيشارك في كأس العالم، وكان بإمكانه أن ينجح مرة أخرى في كامب نو، لكن المسؤولية تقع على عاتق من هم هناك الآن".

برشلونة الدوري الإسباني تشافي هيرنانديز
