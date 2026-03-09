إستوبينيان: هدفي في إنتر هو الأهم في مسيرتي.. وهذا ما طلبه مني أليجري

أقر بريفيس إستوبينيان لاعب ميلان أن هدفه في إنتر خلال دربي العضب هو الأهم في مسيرته الكروية.

وفاز ميلان على غريمه في المدينة بهدف دون رد في الجولة 28 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وقال اللاعب الإكوادوري لـ DAZN: "هدفي في إنتر هو الأهم في مسيرتي الكروية".

وأضاف "الفوز جاء بفضل كل العمل الشاق الذي بذلناه طوال الأسبوع، وتعاملنا بشكل صحيح مع المباراة".

وأنهى حديثه قائلا: "نعم تدربنا على هذه جملة الهدف في التدريبات، أليجري طلب مني مهاجمة المساحة ووجدت اللحظة المناسبة للانطلاق وسجلت الهدف".

وأصبح إستوبينيان الإكوادوري الأول الذي يسجل هدفا في دربي الغضب.

ميلانو حمراء وسوداء في الدور الأول والثاني من الدوري الموسم الجاري للمرة الأولى منذ عام 2011.

وكرر روسونيري النتيجة ذاتها لأول مرة في الدور الأول والثاني على إنتر منذ عام 2003.

وبات إنتر لسابع دربي على التوالي دون تحقيق أي فوز على ميلان.

وخلال الـ 7 مباريات، انتصر ميلان في 5 وتعادل مرتين أمام إنتر.

وبهذه النتيجة قلص ميلان الفارق مع إنتر المتصدر إلى 7 نقاط.

وارتفع رصيد ميلان للنقطة 60، بينما توقف رصيد إنتر عند النقطة 67.

video:1