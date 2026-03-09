قائمة بيراميدز – غياب الكرتي أمام البنك الأهلي.. وتواجد الخماسي الجديد

الإثنين، 09 مارس 2026 - 01:02

كتب : FilGoal

ناصر ماهر - بيراميدز

يغيب المغربي وليد الكرتي عن صفوف فريقه بيراميدز في مباراة البنك الأهلي.

ويلعب بيراميدز ضد البنك الأهلي في المباراة المؤجلة من الجولة 15 للدوري المصري في المباراة التي تقام على استاد القاهرة.

وشهدت القائمة تواجد الخماسي الجديد حامد حمدان ومحمد حمدي إبراهيم وعودة فاخوري وباسكول فيري وناصر ماهر.

وجاءت قائمة بيراميدز كالآتي:

المرمى: أحمد الشناوي – شريف إكرامي – محمود جاد

الدفاع: أحمد سامي – أسامة جلال – محمد الشيبي – محمد حمدي إبراهيم – محمود مرعي

الوسط: مهند لاشين – محمود زلاكة – ناصر ماهر – عودة فاخوري – مصطفى زيكو – إيفرتون – حامد حمدان – باسكول فيري – أحمد توفيق – أحمد عاطف "قطة"

الهجوم: فيستون ماييلي – يوسف إبراهيم "أوباما" – مروان حمدي – دودو الجباس

ويحتل بيراميدز المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 40 نقطة، ويأتي البنك الأهلي في المركز التاسع برصيد 26 نقطة.

الدوري المصري البنك الأهلي بيراميدز
