أليجري: إنتر ما زال مرشحا للتتويج بالدوري.. وتدربنا على جملة الهدف

الإثنين، 09 مارس 2026 - 00:54

كتب : FilGoal

ماسيميليانو أليجري

يرى ماسيميليانو أليجري المدير الفني لميلان أن بالرغم من فوز فريقه في دربي الغضب، إلا أن إنتر ما زال المفضل للتتويج بالدوري الإيطالي.

وفاز ميلان على غريمه في المدينة بهدف دون رد في الجولة 28 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وقال المدرب الإيطالي DAZN: "بالرغم من فوزنا، إلا أن إنتر يتصدر الدوري بفارق 7 نقاط وله الأفضلية الكبيرة للتتويج به".

وأضاف "نشعر بالرضا لأننا أبقينا يوفنتوس على بعد 10 نقاط، وكومو وروما 9 نقاط، لهذا كانت النتيجة مهمة".

وأكمل "لويس هنريكي لاعب جيد جدا، لكننا تدربنا على جملة الهدف".

وواصل "نعلم أننا لم نحقق أي شيء بعد، لذا علينا أن نبقى متواضعين، يجب أن نكون سعداء بالفوز، لكن الأهم أن ندرك أنه صولنا إلى 60 نقطة".

وأتم "باستثناء فرصة فيديريكو ديماركو في الهجمة المرتدة، لا أتذكر فرصا حقيقية لإنتر، كان بإمكاننا إنهاء الشوط الأول متقدمين 2-0".

وأصبح إستوبينيان الإكوادوري الأول الذي يسجل هدفا في دربي الغضب.

ميلانو حمراء وسوداء في الدور الأول والثاني من الدوري الموسم الجاري للمرة الأولى منذ عام 2011.

وكرر روسونيري النتيجة ذاتها لأول مرة في الدور الأول والثاني على إنتر منذ عام 2003.

وبات إنتر لسابع دربي على التوالي دون تحقيق أي فوز على ميلان.

وخلال الـ 7 مباريات، انتصر ميلان في 5 وتعادل مرتين أمام إنتر.

وبهذه النتيجة قلص ميلان الفارق مع إنتر المتصدر إلى 7 نقاط.

وارتفع رصيد ميلان للنقطة 60، بينما توقف رصيد إنتر عند النقطة 67.

الدوري الإيطالي ميلان إنتر أليجري
