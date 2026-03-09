مورينيو: جماهير بورتو التي تسيء لي كانت تركع أمامي من سنوات

الإثنين، 09 مارس 2026 - 00:43

كتب : FilGoal

جوزيه مورينيو

رد جوزيه مورينيو مدرب بنفيكا على إساءات جماهير بورتو له خلال كلاسيكو البرتغال.

وفاز بورتو على بنفيكا بهدفين مقابل هدف في مباراة أقيمت على الأخير بالجولة 25 من الدوري البرتغالي.

وقال مورينيو خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "لوتشو جونزاليس وصفني بالخائن 20 أو 30 مرة، هل كان خائنا عندما ذهب إلى مارسيليا؟ خائن لمن؟ كان يمكنه أن يوجه لي الإساءة بطريقة كنت سأقبلها أفضل، لكن أعتقد أن الأمر كان هجوما على احترافيني، وهذ شيء أقدرمه أينما كنت، كنت مستاء قليلا لأنه محترف مثلي ولعب لفرق مختلفة، لذلك لا أفهم مسألة الخيانة".

وتابع "بالنسبة للطرد هناك أمران، الحكم يقول إنه طردني لأنني ركلت الكرة تجاه مقاعد بدلاء بورتو وهذا غير صحيح، لقد فعلت ذلك الأمر عدة مرات في ملعبنا، بعد أن سجلنا كانت الكرة تذهب للمدرجات وهي طريقة للاحتفال وإعطاء الكرة لمشجع محظوظ، أعلم إنني لست بارعا في التسديل لكنها كانت موجهة للمدرجات".

وأضاف "اللاعب الذي طرد من بدلاء بورتو ناداني بالخائن 50 مرة في النفق، أود أن يشرح لي خائن لمن؟ كنت في بورتو وأعطيت روحي لبورتو، ذهبت إلى تشيلسي وإنتر وريال مدريد وفنربخشة وكنت أعطي كل شيء، أعطيت كل شيء في العالم لهم، روحي حياتي كل يوم، هذا هو معنى الاحترافية، الإهانات من المشجعين شيء طبيعي في كرة القدم، ولكن هؤلاء نفس المشجعين الذين قبل سنوات لم أكن أستطيع أن أمشي في المدينة معهم، وكانوا يركعون عند قدمي، والآن يسيئون لي، لا مشكة".

وأتم "لكن زميل محترف يناديني بالخائن؟ لخدمة بنفيكا بكل ما أملك؟ إذا تركت بنفيكا غدا وذهبت إلى تدريب أمادورا أو موريرينسي سأفعل نفس الشيء، لم يعجبني ذلك، طردت ظلما والحكم الرابع قام بعمل سيء طوال المباراة".

وارتفع رصيد بورتو للنقطة 66 في صدارة جدول الترتيب بفارق 7 نقاط عن بنفيكا صاحب المركز الثالث.

جوزيه مورينيو بنفيكا بورتو
