انتهت بطرد مورينيو.. بنفيكا يعود من بعيد ويخطف نقطة من بورتو في كلاسيكو البرتغال

الإثنين، 09 مارس 2026 - 00:28

كتب : FilGoal

جوزيه مورينيو - بنفيكا

انتهى كلاسيكو البرتغال بين بنفيكا وبورتو بنتيجة 2-2 في مباراة شهدت طرد جوزيه مورينيو مدرب النسور.

اللقاء الذي أقيم لحساب الجولة 25 من الدوري البرتغالي على ملعب النور معقل بنفيكا شهد تعادلا لم يغير من الوضع شيئا في جدول الترتيب.

وتقدم بورتو بهدفين عن طريق الدنماركي فيكتور فروهولدت والبولندي أوسكار بييتسيزوسكي في الدقيقتين 10 و40 من الشوط الأول.

بنفيكا عاد في النتيجة في الشوط الثاني عن طريق الدنماركي أندريس شالدروب في الدقيقة 69.

وخطف لوكاس بارييرو نقطة التعادل في الدقيقة 88.

الدقائق الأخيرة شهدت من اللقاء ازدادت الإثارة وأشهر الحكم بطاقة حمراء لجوزيه مورينيو ونيكولاس أوتاميندي في ظل أزمة حدثت أمام مقاعد بدلاء النسور.

التعادل رفع رصيد بورتو لـ 66 نقطة في الصدارة ويليه سبورتنج لشبونة برصيد 62 نقطة.

فيما يأتي بنفيكا ثالثا برصيد 59 نقطة والفريق الوحيد الذي لم يتعرض للخسارة هذا الموسم محليا.

