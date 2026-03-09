انتهت بطرد مورينيو.. بنفيكا يعود من بعيد ويخطف نقطة من بورتو في كلاسيكو البرتغال

انتهى كلاسيكو البرتغال بين بنفيكا وبورتو بنتيجة 2-2 في مباراة شهدت طرد جوزيه مورينيو مدرب النسور.

اللقاء الذي أقيم لحساب الجولة 25 من الدوري البرتغالي على ملعب النور معقل بنفيكا شهد تعادلا لم يغير من الوضع شيئا في جدول الترتيب.

وتقدم بورتو بهدفين عن طريق الدنماركي فيكتور فروهولدت والبولندي أوسكار بييتسيزوسكي في الدقيقتين 10 و40 من الشوط الأول.

بنفيكا عاد في النتيجة في الشوط الثاني عن طريق الدنماركي أندريس شالدروب في الدقيقة 69.

وخطف لوكاس بارييرو نقطة التعادل في الدقيقة 88.

الدقائق الأخيرة شهدت من اللقاء ازدادت الإثارة وأشهر الحكم بطاقة حمراء لجوزيه مورينيو ونيكولاس أوتاميندي في ظل أزمة حدثت أمام مقاعد بدلاء النسور.

Muita confusão junto aos bancos de suplentes. José Mourinho acaba expulso pelo árbitro João Pinheiro. Muita confusão junto aos bancos de suplentes. José Mourinho acaba expulso pelo árbitro João Pinhe#LigaPortugalBetclic #VSPORTSLPBETCLIC #EPOCA2526 #JORNADA25 #SLBFCP #SLB #FCP pic.twitter.com/oOSwHGR3M8 — VSPORTS ARCHIVE (@VsportsArchive) March 8, 2026

التعادل رفع رصيد بورتو لـ 66 نقطة في الصدارة ويليه سبورتنج لشبونة برصيد 62 نقطة.

فيما يأتي بنفيكا ثالثا برصيد 59 نقطة والفريق الوحيد الذي لم يتعرض للخسارة هذا الموسم محليا.