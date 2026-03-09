خبر في الجول – الونش خارج مباراة الزمالك ضد إنبي.. ومحاولات لتجهيزه قبل الكونفدرالية

تأكد غياب محمود حمدي "الونش" مدافع الزمالك عن مباراة فريقه المقبلة في الدوري أمام إنبي للإصابة.

ويعاني الونش من إصابة في العضلة الضامة أبعدته عن مباريات الفريق في الفترة الماضية.

وعلم FilGoal.com أن الجهاز الطبي للزمالك يحاول تجهيز الونش لمواجهة أوتوهو في ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية.

لكن فرصة اللاعب في اللحاق بالمباراة ضئيلة أيضا بسبب أنه لا يزال في المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي.

ويريد الجهاز الفني للزمالك تجهيز الونش بأفضل صورة للمشاركة مع الفريق في المرحلة الحاسمة من الدوري المصري.

ويستعد الزمالك حاليا لمواجهة إنبي الأربعاء المقبل في المباراة المؤجلة من الجولة 15 للدوري.

ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري المصري برصيد 43 نقطة، بفارق 3 نقاط عن الأهلي وبيراميدز.