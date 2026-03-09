إنسيني يسجل ويقود بيسكارا للفوز برباعية وخطوة أخرى نحو حلم البقاء

يواصل لورينزو إنسيني التألق مع فريقه بيسكارا في محاولة الهروب من شبح الهبوط للدرجة الثالثة الإيطالية.

وقاد إنسيني فريقه لتحقيق فوزا كاسحا على باري بنتيجة 4-0 في الجولة 29 من الدرجة الثانية الإيطالية.

وعاد الجناح الفائز بلقب يورو 2020 إلى بيسكارا حيث عرفه الجمهور لأول مرة في يناير الماضي في صفقة انتقال حر.

وشارك إنسيني في 4 مباريات مع الفريق آخر 2 منها أساسيا وسجل ضد باليرمو في الفوز 2-1 وباري في الفوز 4-0.

Pescara on fire with a four-goal performance! ⚽⁴🔥 The Adriatico showdown closes out the 29th matchday of #SerieBKT 🔚#LaBChannel pic.twitter.com/LyBBGF3Gjf — Lega B (@Lega_B) March 8, 2026

وسجل إنسيني هدفا من ركلة جزاء في الدقيقة 40 في الفوز بنتيجة 4-0 على باري.

ومنذ انضمامه حقق الفريق 11 نقطة من أصل 24 ليزيد من فرصه في البقاء للموسم المقبل.

قبل انضمام إنسيني في يناير كان بيسكارا يتذيل الترتيب بفارق 6 نقاط عن مراكز البقاء.

والآن بعد الوصول للجولة 29 أصبح الفارق 5 نفاط قبل 9 جولات على نهاية الموسم.

صاحب الـ 34 عاما لعب من قبل لبيسكارا معارا من نابولي موسم 2011-2012، رفقة ماركو فيراتي وتشيرو إيموبيلي وبقيادة زيدنك زيمان وصعد إلى دوري الدرجة الأولى.

وخاض إنسيني حينها 38 مباراة مع بيسكارا وسجل 20 هدفا وصنع 13 آخرين.

والآن يحاول محاولا أن يتفادى الفريق مراكز الهبوط للدرجة الثالثة.

ويعد فيراتي زميل إنسيني السابق في الفريق ضمن المساهمين في بيسكارا إذ يملك نسبة حوالي 40% من النادي.