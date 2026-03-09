ميلانو سوداء وحمراء "رايح جاي".. ميلان يقسو على إنتر بنتيجته المفضلة

إذا تم نسخ مقدمة مباراة الدور الأول في دربي الغضب بين ميلان وإنتر الآن، فلن يتغير شيء سوى رقم الجولة، لأن المدينة تظل حمراء وسوداء.

وفاز ميلان على غريمه في المدينة بهدف دون رد في الجولة 28 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وسجل بريفيس إستوبينيان هدف ميلان.

وأصبح إستوبينيان الإكوادوري الأول الذي يسجل هدفا في دربي الغضب.

ميلانو حمراء وسوداء في الدور الأول والثاني من الدوري الموسم الجاري للمرة الأولى منذ عام 2011.

وكرر روسونيري النتيجة ذاتها لأول مرة في الدور الأول والثاني على إنتر منذ عام 2003.

وبات إنتر لسابع دربي على التوالي دون تحقيق أي فوز على ميلان.

وخلال الـ 7 مباريات، انتصر ميلان في 5 وتعادل مرتين أمام إنتر.

وبهذه النتيجة قلص ميلان الفارق مع إنتر المتصدر إلى 7 نقاط.

وارتفع رصيد ميلان للنقطة 60، بينما توقف رصيد إنتر عند النقطة 67.

وصف المباراة

سدد مودريتش كرة خطيرة ذهبت بجانب المرمى قليلا في الدقيقة الثالثة.

وفي الدقيقة 34 أهدر هنريك مخيتاريان انفرادا تاما بعد تسديدة في زاوية ماينيان.

وبعد دقيقة واحدة سجل إستوبينيان الهدف بعد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول سدد باريلا كرة خارج منطقة الجزاء مرت بجانب المرمى.

وفي الدقيقة 49 سدد لياو كرة قية بعد تحول سريع لكنها ذهبت خارج المرمى.

وسدد ديماركو كرة أعلى المرمى من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 54.

وفي الدقيقة 58 عاد لياو ليهدر فرصة خطيرة بعدما كان في موقف واحد على واحد مع مدافع إنتر لكنه سدد كرة قوية خارج المرمى.

وظل ميلان مدافعا بينما يستحوذ إنتر على الكرة دون خطورة على مرمى ميلان، حتى اعترض لاعبو إنتر بسبب عرضية من ركلة ركنية سكنت الشباك لكن الحكم أطلق صفارة قبل ثواني من دخول الكرة للمرمى، وقرر إعادتها مجددا في الدقيقة 93.

وبعد هذه اللقطة مباشرة طالب لاعبو إنتر الحصول على ركلة جزاء بعد لمسة يد على صامويلي ريتشي، لكن الحكم رفض احتسابها أو العودة للفيديو.

وتمكن ميلان في النهاية من الفوز وتقليص فارق النقاط.

video:1