حمزة عبد الكريم: فخور بتسجيل هدفي الأول مع هذا الفريق الرائع.. متعطش للمزيد

عبر حمزة عبد الكريم لاعب برشلونة عن فخره بالمشاركة لأول مرة بقميص برشلونة.

وخاض حمزة مباراته الأولى بقميص برشلونة مع فريق الشباب ضد ويسكا.

وانتهت المباراة بتعادل بهدفين لكل فريق، وسجل حمزة هدف برشلونة الثاني في المباراة وحصل على ركلة جزاء أهدرها زميله بالفريق.

وكتب حمزة عبر حسابه على إنستاجرام: "فخور بخوض مباراتي الأولى وتسجيل هدفي الأول مع هذا الفريق الرائع، ممتن لتلك اللحظة ومتعطش للمزيد، هيا بارسا".

وانتقل عبد الكريم من الأهلي إلى برشلونة في يناير الماضي على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء في الصيف المقبل.