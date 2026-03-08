قائمة الأهلي – عودة هاني.. واستمرار غياب كامويش أمام طلائع الجيش

عاد محمد هاني لاعب الأهلي لقائمة فريقه من جديد في مباراة طلائع الجيش بعد غيابه أمام المقاولون في اللقاء السابق.

ويلعب الأهلي ضد طلائع الجيش في المباراة المؤجلة من الجولة 15 للدوري المصري والتي تقام على استاد الكلية الحربية.

وشهدت قائمة الأهلي استمرار غياب كامويش عن الفريق الأحمر للمباراة الثالثة على التوالي.

ويحتل الأهلي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 3 نقاط، ويأتي طلائع الجيش في المركز الـ16 برصيد 19 نقطة.

وجاءت قائمة الأهلي كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي – مصطفى شوبير – حمزة علاء

خط الدفاع: أحمد رمضان – ياسر إبراهيم – محمد هاني – هادي رياض – يوسف بلعمري – أحمد عيد

خط الوسط: مروان عطية – حسين الشحات – أشرف بن شرقي – محمد علي بن رمضان – إمام عاشور – أليو ديانج – أحمد سيد زيزو – أحمد نبيل "كوكا"

خط الهجوم: طاهر محمد – مروان عثمان – تريزيجيه – محمد شريف