أمين عمر حكما لمباراة البنك الأهلي ضد بيراميدز

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن طاقم تحكيم مباراة البنك الأهلي ضد بيراميدز.

ويلتقي البنك الأهلي مع بيراميدز على استاد القاهرة مساء غدٍ الإثنين في مباراة مؤجلة من الجولة 15 من الدوري المصري الممتاز.

ويقود أمين عمر المباراة كحكم ساحة، ويعاونه كل من سمير جمال ومحمود بدران، وأحمد عبد الله كحكم رابع.

ومن غرفة الفيديو يقود المباراة الحكم محمود عاشور ويعاونه محمد العيوطي.

ومنذ بداية الموسم الحالي قاد أمين عمر مباراتين لفريق بيراميدز ضد كل من الإسماعيلي وطلائع الجيش، وحقق خلالهما الفريق الفوز.

بينما سيقود صاحب الـ40 عامًا مباراته الأولى خلال الموسم الحالي لفريق البنك الأهلي.

ويحتل بيراميدز حاليًا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 40 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن الزمالك صاحب الصدارة، بينما يحتل البنك الأهلي المركز التاسع برصيد 26 نقطة، وبفارق نقطتين عن وادي دجلة صاحب المركز السابع المؤهل لمرحلة المنافسة على اللقب.