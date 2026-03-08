محمد معروف حكما لمباراة طلائع الجيش ضد الأهلي

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم أسماء طاقم تحكيم مباراة طلائع الجيش ضد الأهلي.

ويلعب الأهلي ضد طلائع الجيش في المباراة المؤجلة من الجولة 15 للدوري المصري والتي تقام على استاد الكلية الحربية.

ويدير محمد معروف المباراة، ويعاونه كل من أحمد توفيق طلب ومحمد الزناري، ومحمود منصور حكما رابعا.

وحسام عزب حكما للفيديو، ويعاونه هيثم عثمان.

وتعد المباراة هي الثانية التي يديرها محمد معروف للأهلي هذا الموسم في الدوري، بعد مباراة فاركو والتي فاز بها الأحمر 4-1.

وهي المرة الأولى التي يدير فيها مباراة لطلائع الجيش في الدوري المصري هذا الموسم.

ويحتل الأهلي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 3 نقاط، ويأتي طلائع الجيش في المركز الـ16 برصيد 19 نقطة.