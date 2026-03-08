مران الزمالك - تأهيل الونش.. ومعتمد يحفز اللاعبين

استأنف الزمالك مرانه اليومي مساء اليوم الأحد على ملعب الكلية الحربية.

وأدى محمود حمدي "الونش" تدريبات تأهيلية على هامش المران في إطار خطة تعافيه من الإصابة في العضلة الضامة.

وعقد معتمد جمال جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، وتحدث خلالها عن أهمية المباراة المقبلة وضرورة التركيز لتحقيق الفوز ومواصلة الانتصارات.

وخاض لاعبو الفريق الذين شاركوا بصورة أساسية خلال مباراة الاتحاد السكندري الأخيرة تدريبات استشفائية خلال المران.

وخاض اللاعبون الذين لم يشاركوا في مباراة الاتحاد السكندري تدريبات بدنية قوية خلال المران.

ويستعد الزمالك لمواجهة إنبي يوم الأربعاء على ملعب المقاولون العرب في مباراة مؤجلة من الجولة الـ 15 من الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 43 نقطة وبفارق 3 نقاط عن بيراميدز والأهلي.