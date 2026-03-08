تقرير يكشف موقف مبابي من المشاركة أمام مانشستر سيتي

كشف تقرير من RMC موقف كيليان مبابي لاعب ريال مدريد من المشاركة أمام مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا.

ويعاني النجم الفرنسي من إصابة مزعجة في الركبة أبعدته عن المباريات الأخيرة لريال مدريد.

وبحسب RMC فتأكد غياب كيليان مبابي عن مباراة ذهاب الدور الـ 16 في دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر سيتي.

اللاعب الفرنسي سيجري فحوصات طبية لمعرفة إمكانية مشاركته في لقاء الإياب.

ومن المقرر أن يواجه ريال مدريد خصمه مانشستر سيتي في مباراة الذهاب يوم الأربعاء المقبل.

وخاض اللاعب مع ريال مدريد الموسم الحالي في 33 مباراة مسجلا 38 هدفا وصنع 6 آخرين.

ويتصدر النجم الفرنسي ترتيب الهدافين في دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني.