قد تكون القمة.. غياب محمد شحاتة عن الزمالك في أول مباريات مرحلة التتويج بالدوري
الأحد، 08 مارس 2026 - 22:48
كتب : محمد جمال
أعلنت لجنة المسابقات في رابطة الأندية المصرية عقوبات مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري.
وشهدت العقوبات إيقاف محمد شحاتة لاعب الزمالك لمدة مباراتين بعد طرده أمام الاتحاد.
وبذلك يغيب محمد شحاتة عن الزمالك أمام إنبي في المباراة الأخيرة بالدور الأول.
وأيضا يغيب محمد شحاتة عن الزمالك في أول مباريات الأبيض بمرحلة التتويج بالدوري المصري.
وتقام قرعة الدور الثاني من الدوري المصري يوم الخميس المقبل.
وتلعب الفرق أصحاب أول 7 مراكز معا على التتويج بالدوري وتحديد المتأهلين لبطولات إفريقيا للأندية في الموسم المقبل.
بينما تلعب الفرق أصحاب المراكز من الثامن وحتى الأخير على الهروب من الهبوط.
ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري المصري برصيد 43 نقطة، بفارق 3 نقاط عن الأهلي وبيراميدز.
