إيقاف مدرب المقاولون ولاعب 4 مباريات.. عقوبات الجولة 21 من الدوري المصري

الأحد، 08 مارس 2026 - 22:41

كتب : FilGoal

شعار الدوري المصري 2025

أعلنت رابطة الأندية المصرية عقوبات الجولة 21 من الدوري المصري، وشهدت إيقاف إسلام فتحي مدرب المقاولون العرب 3 مباريات.

كما أعلنت إيقاف محمد صبري لاعب مودرن سبورت 4 مباريات، بالإضافة لإيقاف محمد شحاتة وكريم الديب مباراتين.

وجاءت العقوبات كالتالي

مباراة المقاولون العرب والأهلي:

إيقاف أوجيري جواكيم لاعب فريق المقاولون العرب، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

إيقاف مصطفى جمال لاعب فريق المقاولون العرب، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب الطرد لمنع فرصة محققة.

منع إسلام فتحي مدرب فريق المقاولون العرب من مرافقة الفريق 3 مباريات وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 20 ألف جنيه وذلك بسبب التلفظ بعبارات بذيئة تجاه الجمهور.

مباراة بتروجت وطلائع الجيش:

إيقاف اسلام محارب لاعب فريق طلائع الجيش، مباراتين، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب الطرد للعب العنيف.

مباراة سيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي:

إيقاف عمرو السولية لاعب فريق سيراميكا كليوباترا، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

إيقاف محمد فتحي لاعب فريق البنك الأهلي، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

مباراة المصري والإسماعيلي:

إيقاف خالد صبحي، لاعب فريق المصري، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

مباراة الزمالك والاتحاد:

إيقاف محمد شحاتة لاعب فريق الزمالك مباراتين، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب الطرد للعب العنيف.

إيقاف كريم الديب لاعب فريق الاتحاد، مباراتين، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب الطرد للعب العنيف.

مباراة سموحة ومودرن سبورت:

إيقاف محمد صبري لاعب فريق مودرن سبورت 4 مباريات وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 50 ألف جنيه وذلك بسبب الطرد للعب العنيف ومن ثم الاعتداء على الحكم بالدفع والجذب واستعمال اليد بدون عنف.

مباراة غزل المحلة وفاركو:

إيقاف محمود عبد الحليم، لاعب فريق فاركو، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

مباراة كهرباء الإسماعيلية وإنبي:

إيقاف جوزيف جوناثان لاعب فريق كهرباء الإسماعيلية، مباراتين، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب الطرد للعب العنيف.

إيقاف أبو المجد مصطفى مدرب عام فريق كهرباء الإسماعيلية، مباراة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 10000 جنيه؛ وذلك بسبب الطرد.

إيقاف مروان داود لاعب فريق إنبي مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

وتختتم مباريات المرحلة الأولى من الدوري المصري بـ 5 مباريات مؤجلة من الجولة 15 ستقام الأسبوع الجاري.

الدوري المصري عقوبات الجولة 21
نرشح لكم
مران الزمالك - تأهيل الوشن.. ومعتمد يحفز اللاعبين قد تكون القمة.. غياب محمد شحاتة عن الزمالك في أول مباريات مرحلة التتويج بالدوري وكيل ديانج: مفاوضات الأهلي مستمرة من أجل التجديد.. وفالنسيا ما زال في الصورة مدرب الترجي يلمح لغياب المساكني أمام الأهلي غزل المحلة ينفي رحيل علاء عبد العال رئيس الإسماعيلي: نقترب من الحصول على قرض كبير لحل مشاكل النادي سموحة: هدفنا أول 3 مراكز في الدوري المصري.. وعبد العزيز مفاجأة الموسم الأهلي يعلن تفاصيل إصابة كريم فؤاد.. ودور الخبير الألماني
أخر الأخبار
مران الزمالك - تأهيل الوشن.. ومعتمد يحفز اللاعبين 10 دقيقة | الدوري المصري
تقرير يكشف موقف مبابي من المشاركة أمام مانشستر سيتي 16 دقيقة | الكرة الأوروبية
قد تكون القمة.. غياب محمد شحاتة عن الزمالك في أول مباريات مرحلة التتويج بالدوري 29 دقيقة | الدوري المصري
إيقاف مدرب المقاولون ولاعب 4 مباريات.. عقوبات الجولة 21 من الدوري المصري 37 دقيقة | الدوري المصري
ماذا قالت الصحف عن ظهور حمزة عبد الكريم الأول مع برشلونة 42 دقيقة | الدوري الإسباني
وضع حبه للجيالوروسي جانبا.. جنوى بقيادة دي روسي يتغلب على روما ساعة | الكرة الأوروبية
والد ماك أليستر يكشف حقيقة مفاوضات ليفربول معه لتجديد عقده ساعة | الدوري الإنجليزي
تقرير: منافسة إنجليزية لندنية على جوريتسكا ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 حرمان من الجمهور وغرامة مالية.. الأهلي يعلن عقوبات مباراة الجيش الملكي 2 ترامب لـ ميسي: نحن نحتفل بالأبطال.. وتعادلتم مع أفضل نادٍ في مصر 3 طبيب الأهلي يوضح تشخيص إصابة كريم فؤاد 4 الأهلي يعلن تفاصيل إصابة كريم فؤاد.. ودور الخبير الألماني
/articles/524826/إيقاف-مدرب-المقاولون-ولاعب-4-مباريات-عقوبات-الجولة-21-من-الدوري-المصري