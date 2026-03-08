إيقاف مدرب المقاولون ولاعب 4 مباريات.. عقوبات الجولة 21 من الدوري المصري

أعلنت رابطة الأندية المصرية عقوبات الجولة 21 من الدوري المصري، وشهدت إيقاف إسلام فتحي مدرب المقاولون العرب 3 مباريات.

كما أعلنت إيقاف محمد صبري لاعب مودرن سبورت 4 مباريات، بالإضافة لإيقاف محمد شحاتة وكريم الديب مباراتين.

وجاءت العقوبات كالتالي

مباراة المقاولون العرب والأهلي:

إيقاف أوجيري جواكيم لاعب فريق المقاولون العرب، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

إيقاف مصطفى جمال لاعب فريق المقاولون العرب، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب الطرد لمنع فرصة محققة.

منع إسلام فتحي مدرب فريق المقاولون العرب من مرافقة الفريق 3 مباريات وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 20 ألف جنيه وذلك بسبب التلفظ بعبارات بذيئة تجاه الجمهور.

مباراة بتروجت وطلائع الجيش:

إيقاف اسلام محارب لاعب فريق طلائع الجيش، مباراتين، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب الطرد للعب العنيف.

مباراة سيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي:

إيقاف عمرو السولية لاعب فريق سيراميكا كليوباترا، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

إيقاف محمد فتحي لاعب فريق البنك الأهلي، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

مباراة المصري والإسماعيلي:

إيقاف خالد صبحي، لاعب فريق المصري، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

مباراة الزمالك والاتحاد:

إيقاف محمد شحاتة لاعب فريق الزمالك مباراتين، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب الطرد للعب العنيف.

إيقاف كريم الديب لاعب فريق الاتحاد، مباراتين، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب الطرد للعب العنيف.

مباراة سموحة ومودرن سبورت:

إيقاف محمد صبري لاعب فريق مودرن سبورت 4 مباريات وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 50 ألف جنيه وذلك بسبب الطرد للعب العنيف ومن ثم الاعتداء على الحكم بالدفع والجذب واستعمال اليد بدون عنف.

مباراة غزل المحلة وفاركو:

إيقاف محمود عبد الحليم، لاعب فريق فاركو، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

مباراة كهرباء الإسماعيلية وإنبي:

إيقاف جوزيف جوناثان لاعب فريق كهرباء الإسماعيلية، مباراتين، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب الطرد للعب العنيف.

إيقاف أبو المجد مصطفى مدرب عام فريق كهرباء الإسماعيلية، مباراة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 10000 جنيه؛ وذلك بسبب الطرد.

إيقاف مروان داود لاعب فريق إنبي مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

وتختتم مباريات المرحلة الأولى من الدوري المصري بـ 5 مباريات مؤجلة من الجولة 15 ستقام الأسبوع الجاري.