ماذا قالت الصحف عن ظهور حمزة عبد الكريم الأول مع برشلونة

الأحد، 08 مارس 2026 - 22:35

كتب : FilGoal

حمزة عبد الكريم في برشلونة

تألق حمزة عبد الكريم خلال ظهوره الأول بقميص برشلونة.

وتعادل فريق الشباب لبرشلونة مع ويسها بهدفين لكل فريق.

وسجل حمزة الهدف الثاني لبرشلونة خلال ظهوره الأول، كما حصل على ركلة جزاء أهدرها زميله بالفريق.

حمزة من المفترض أن يلعب مع الفريق الرديف لبرشلونة ولكنه حصل مؤخرا على تصريح العمل ليتمكن من المشاركة، ولذلك قرر النادي أن يشارك مع فريق الشباب أولا للاعتياد على الأجواء.

وجمع لكم FilGoal.com ما قالته الصحف حول تألق حمزة عبد الكريم خلال المباراة

موندو ديبورتيفو

حمزة يلمع في مشاركته الأولى

No description available.

وكتبت موندو: "سيظل حمزة عبد الكريم يتذكر يوم 8 مارس دائما، لقد استغرق التعاقد معه عدة أسابيع حتى يكتمل وتم الإعلان عنه في 1 فبراير لكن الإجراءات البيروقراطية منعته من اللعب فعاد لمصر لمحاولة تسريع الإجراءات، وفي يو مالجمعة عاد لبرشلونة وشارك الأحد وسجل أول أهدافه.

"حمزة ارتدى القميص رقم 9 وأظهر لمحة من موهبته خلال المباراة".

سبورت

حمزة يطير بالفعل مع برشلونة: هدف والحصول على ركلة جزاء

No description available.

وكتبت سبورت: كلف الأمر الكثير من الجهد، لكنه تمكن أخيرًا من الظهور رسميًا بقميص برشلونة، حمزة عبدالكريم. فبعد 40 يومًا من إعلان نادي برشلونة التعاقد معه، شارك المهاجم المصري أساسيًا.

ووضعه بول بلاناس في خط الهجوم مع فريق الشباب لبرشلونة في المباراة الصعبة التي أُقيمت في هويسكا.

ربما لم يكن متوقعًا أن يبدأ أساسيًا منذ اليوم الأول، خاصة بعد أن وصل إلى برشلونة قبل أيام قليلة فقط. لكن بلاناس وضعه في مقدمة الهجوم، وبجواره أليكس جونزاليس، وهو صفقة شتوية أخرى، على الجهة اليسرى، ونيل فيسينس على الجهة اليمنى.

كان المهاجم المصري لا يزال غير منسجم قليلًا في الدقائق الأولى. وبفضل حضوره البدني الكبير (إذ يتجاوز طوله 1.90 متر)، حاول المساعدة في الاحتفاظ بالكرة واللعب بظهره للمرمى، لكنه كان لا يزال يفتقد للانسجام مع زملائه.

وهو بحاجة إلى بعض الوقت للتأقلم وفهم آليات لعب برشلونة. خاصة أن مركز المهاجم رقم 9 يُعد أمرًا نادرًا في أكاديمية لا ماسيا منذ زمن طويل.

برشلونة حمزة عبد الكريم
