وضع حبه للجيالوروسي جانبا.. جنوى بقيادة دي روسي يتغلب على روما

الأحد، 08 مارس 2026 - 22:01

كتب : FilGoal

دانييلي دي روسي - جنوى

فاز جنوى على منافسه روما بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة 28 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وسجل جونيور ميسياس وفيتينيا ثنائية جنوى، بينما أحرز إيفان نديكا هدف روما.

ويتولى دانييلي دي روسي تدريب جنوى، وقد درب روما في السابق، وكلاعب كان أحد أساطير الجيالوروسي.

وكان دي روسي قد قال قبل المباراة لسكاي سبورت إيطاليا: "قلبي ينتمي لروما، لكن علي وضع حبي لروما جانبا لكي أتمكن من القيام بعملي".

النتيجة تؤكد أن دي روسي وضع حبه لفريق مدينته لمدة 90 دقيقة كاملة.

وتقدم جنوى عن طريق ميسياس من ركلة جزاء في الدقيقة 52.

وتعادل إنديكا لروما في الدقيقة 55 من رأسية عقب عرضية من ركلة ركنية.

وتقدم فيتينيا لجنوى في الدقيقة 80 بعد عرضية أرضية من باتريتسيو مازيني سددها فيتينا في المرمى الخالي.

وبهذه ارتفع رصيد جنوى للنقطة 30 في المركز الـ 13 في جدول ترتيب الدوري الإيطالي.

بينما توقف رصيد روما عند النقطة 51 في المركز الخامس، ليقترب منه يوفنتوس صاحب المركز السادس بفارق نقطة واحدة.

جنوى روما الدوري الإيطالي دي روسي
