انتهت دربي الغضب - ميلان (1)-(0) إنتر.. ميلانو روسونيرا

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة دربي الغضب بين ميلان وإنتر في الجولة 28 من الدوري الإيطالي.

ويتصدر إنتر جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 67 نقطة ويبتعد بفارق 10 نقاط عن ميلان الوصيف.

لمتابعة المباراة من هنا

--------------------------------------

انتهت

ق 58: تسديدة قوية من لياو بعد موقف واحد على واحد مع مدافع إنتر.

ق 54: تسديدة من ديماركو أعلى المرمى من داخل منطقة الجزاء.

ق 49: تسديدة قوية من لياو من تحول سريع خارج المرمى.

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 45+3: تسديدة من باريلا من خارج منطقة الجزاء تمر بجانب المرمى.

ق 35: جووووووووول إستوبينيان بعد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

ق 34: مخيتاريان يهدر انفرادا تاما بعد تسديدة في زاوية ماينيان.

ق 3: تسديدة خطيرة للغاية من مودريتش ذهبت بجانب المرمى قليلا.

انطلاق المباراة